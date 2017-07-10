Нижнетагильский завод признали банкротом накануне приезда Путина, уголовное дело расследовали год

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, оказавшийся под пристальным вниманием силовиков после вчерашнего заявления Путина, за несколько дней до приезда президента в Екатеринбург был признан банкротом. Уголовное дело по факту невыплаты зарплат было возбуждено практически год назад, о его фигурантах ничего не сообщалось. Теперь, как и ожидалось, им займутся федеральные структуры.

Напомним, накануне на встрече с врио губернатора Свердловской области президент РФ Владимир Путин довольно жестко прокомментировал поступившее к нему письмо от сотрудников НТЗТИ. «Вот, скажем, одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент.

В управлении Генпрокуратуры по УрФО пока отказались комментировать наставление президента, пообещав предоставить всю информацию позже. В СКР оказались оперативнее. «По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело, находящееся в производстве следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), перед которыми имеется многомиллионная задолженность, истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства», – прокомментировали в пресс-службе СКР. По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года. Ход расследования Бастрыкин взял на личный контроль.

Врио губернатора уже успел заявить, что ничего не знал о происходящем на заводе, потому что ему об этом не рассказывали. «Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих», – цитирует ТАСС Куйвашева.

Между тем уголовное дело по факту невыплаты зарплаты двумстам сотрудникам предприятия было возбуждено почти год назад, в сентябре 2016 года. Об этом сообщали практически все СМИ региона, пресс-релиз о возбуждении уголовного дела размещен на сайте прокуратуры по Свердловской области. В июне в Нижний Тагил приезжал глава регионального управления СК Валерий Задорин, в СУ СК по Свердловской области комментировали, что расследование ведется, фигуранты ищутся, обстоятельства уточняются. Более конкретной информации не было. Там же побывал прокурор области Охлопков, на тот момент было известно, что долг составляет 13,3 млн рублей. Тогда завод был в предбанкротном состоянии и проходил процедуру наблюдения.

НТЗТИ признали банкротом незадолго до поисков «борзоты» с подачи Путина – как сообщается в картотеке арбитражного суда, завод признали несостоятельным 6 июля. Мотивировочная часть опубликована накануне приезда президента, 8 июля. «По итогам анализа финансового состояния должника временным управляющим сделаны выводы: 1) о невозможности восстановления платежеспособности; 2) о целесообразности обращения в арбитражный суд с ходатайством об открытии конкурсного производства; 3) о достаточности средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего», – сообщается в материалах решения суда. Конкурсное производство открыто сроком на 6 месяцев до 09.01.2018.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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