С «тагильской борзотой» разобрались до обеда (ВИДЕО)

После отповеди Владимира Путина, поручившего врио губернатора Свердловской области разобраться с «тагильской борзотой», региональные силовики и чиновники продемонстрировали молниеносную работу. Около 11 часов вечера Куйвашев заявил, что виновника ситуации с невыплатой зарплаты работникам завода теплоизоляционных материалов «уже ищут». В семь часов утра в Нижний Тагил выехали съемочные группы НТВ, «Первого канала», «России 1», «Известий» и представители ряда других СМИ. Журналисты зафиксировали, как городской прокурор и глава Нижнего Тагила решают «на ковре» вопрос о зарплатах с собственником бизнеса Вячеславом Кокориным.

После встречи хозяин предприятия-банкрота дал журналистам развернутый комментарий, в котором заявил, что ему и в голову не приходило упоминать президента в спорах с подчиненными: «Боже упаси, такого никто не говорил. Я не знаю, кто такое мог вообще придумать и написать. Сейчас мы думаем, как вопрос этот закрыть. Переходим в процедуру банкротства, внешний управляющий будет реализовывать имущество и гасить долги».

Напомним, именно фраза о том, что долги будут выплачены только после личной просьбы Путина, приписанная тагильскому коммерсанту, получила резкую оценку главы государства. Еще до обеда Следственный комитет отчитался о возбуждении нового уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов»).

Тем временем источники РИА «Новый День» в Нижнем Тагиле отмечают, что ажиотаж вокруг проблем завода на 340 рабочих мест вызвал недоумение у работников другого предприятия – УВЗ.

«Про небольшой завод все разоряются, а про УВЗ молчок. Про прокуратуру тоже никто ничего не говорит, хотя и независимый профсоюз, и рабочие неоднократно писали Путину о нарушениях трудового законодательства. Теперь получается, что Владимиру Владимировичу козырнут: мы навели порядок в Тагиле. А между тем про ситуацию на градообразующем заводе – гробовая тишина», – заявил РИА «Новый День» один из рабочих, недовольный нынешней ситуацией на «Уралвагонзаводе».

Напомним, агентство уже сообщало о сокращении выплат за сверхурочную работу и отмену ряда надбавок. Независимый профсоюз «Солидарность» только в прошлом году подал на УВЗ 50 исков о нарушении трудового кодекса, большинство из них были удовлетворены.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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