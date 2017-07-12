Срочно! После истории с «борзым» владельцем тагильского завода глава СКР отстранил от должности Валерия Задорина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина. Причиной стала волокита в расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, оказавшемся в центре внимания после слов Владимира Путина. Об этом говорится сегодня на официальном сайте СКР.

«По поручению председателя СКР в центральном аппарате Следственного комитета организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». Задолженность образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года», – отмечается в пресс-релизе СКР.

Сотрудники центрального аппарата СКР выехали в Екатеринбург для проведения проверки. «Одновременно принято решение об отстранении от должности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, – добавляют в ведомстве. – Защита конституционных прав граждан, одним из которых является право на вознаграждение за труд, является одним из приоритетов в работе Следственного комитета. Недопустима ситуация, при которой реализация данного права кем-либо ограничивается, а на его восстановление уходит столь длительное время. В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело и будут приняты кадровые решения».

Напомним, о ситуации на предприятии Нижнего Тагила стало известно в ходе встречи президента с врио губернатора Свердловской области. Владимир Путин во время отповеди потребовал от руководства региона разобраться в ситуации, назвав поведение собственников завода «хамством» и «борзотой». После этого силовики и чиновники продемонстрировали молниеносную работу. 10 июля утром Куйвашев заявил, что виновника ситуации с невыплатой зарплаты работникам завода теплоизоляционных материалов «уже ищут». Позже в Нижний Тагил выехали съемочные группы НТВ, «Первого канала», «России 1», «Известий» и представители ряда других СМИ. Журналисты зафиксировали, как городской прокурор и глава Нижнего Тагила решают «на ковре» вопрос о зарплатах с собственником бизнеса Вячеславом Кокориным.

В настоящее время вопрос погашения долгов по зарплате решается. Рабочим, по информации прокуратуры, уже выплачено свыше 5,4 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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