«Папу» уходят. Скандал с тагильской «борзотой» как ширма для отстранения Валерия Задорина

Руководителя СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина сегодня отстранили от исполнения служебных обязанностей приказом председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Поводом для такого резкого и сурового решения формально стала волокита при расследовании о невыплате заработной платы на ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», директора которого Владимир Путин обвинил в «борзоте». Следственное управление по Свердловской области тут же отчиталось о возбуждении еще одного уголовного дела – так как ситуацию на контроль немедленно взял Александр Бастрыкин, но было уже поздно. Задорина отстранили от должности наиболее унизительным способом, который может обернуться чем угодно – вплоть до лишения звания и пенсии. Корреспондент РИА «Новый День» поговорил с рядом источников и решил обобщить ряд малоизвестных широкой аудитории фактов о конфликтах Бастрыкина с подчиненными и объяснить, почему невыплата зарплат стала только ширмой для реальных, пока не преданных огласке, причин опалы свердловского генерала.

Такой резкий ход со стороны Бастрыкина сразу же вызвал ряд вопросов. Во-первых, Владимир Путин давал указание разобраться с ситуацией Генеральной прокуратуре, а не Следственному комитету. Собственно говоря, невыплаты заработных плат всегда были, в общем, «прокурорской» темой, и непосредственно следственные органы подключались в последний момент. Однако Бастрыкин словно счел для себя достаточным появлением в паблике скандала, связанного со Свердловской областью, чтобы использовать его как повод для отстранения подчиненного.

«Когда человека такого уровня хотят убрать – его просто приглашают в Москву и предлагают по собственному написать заявление и уйти на пенсию без лишних конфликтов. Такая жесткая реакция Бастрыкина говорит о том, что он просто искал повод, чтобы «слопать» Задорина наиболее показательно и унизительно», – делится мнением ветеран следственных органов.

По нашим данным, первый конфликт между Задориным и Бастрыкиным случился еще летом 2011 года после перестрелки в поселке Сагра, которая прогремела тогда на всю страну. Как вспоминает источник «Нового Дня», входивший в следственно-оперативную группу, – досталось тогда всем. Даже в свердловское управление ФСБ, в котором не принято заниматься общеуголовными преступлениями, направили специальную проверку из центрального аппарата, но больше всех досталось Задорину.

«Бастрыкин тогда прибыл на место. И дал негласное задание «закрыть» по три человека с обеих сторон. Тех, кто приехал нападать, – для успокоения общественности, хотя формального состава там не было – они ничего не успели сделать, как в них начали стрелять. А стрелков – для острастки других горячих голов, которые считали, что это прецедент для борьбы с иноземцами. В результате никто из стрелков так и не сел», – поделился собеседник агентства.

Валерий Задорин тогда получил взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Решение принимал лично Бастрыкин.

Следующим «залетом» Задорина в глазах начальства, вызвавшим раздражение последнего, стала авария с участием тогдашнего губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Конфликт спровоцировали московские журналисты агентства Lifenews. Они позвонили руководителю свердловского СКР, представившись руководителем Управления внутренней политики администрации президента, и потребовали подробностей резонансного ДТП. Сложно сказать почему, но Задорин поверил этому и подробно рассказал о том, что скорость была сильно превышена – едва ли не до трехсот километров в час, что автомобиль Мишарина неоднократно выезжал на встречку, были и иные инсайды, не предназначенные для широкой огласки. Через час, со ссылкой на полковника Задорина, озвученная информация стояла на главной странице таблоида, с текстом могли ознакомиться все желающие, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Папа (негласное прозвище Задорина в управлении, – прим. ред.) все это время очень переживал. Руководители управлений подавляющего большинства регионов уже давно генералы, а он все в полковниках бегает, притом что самому уже за пятьдесят», – вспоминает один из руководителей подразделения СУ СКР по Свердловской области.

Добавим, что звание генерал-майора Валерию Задорину присвоили указом президента только 25 декабря 2012 года – спустя полтора года после вступления в должность руководителя следственного управления субъекта Федерации. В этот же день звание, но уже, генерал-полковника получила однокурсница Дмитрия Медведева Елена Леоненко, которая младше Задорина на три года. На тот момент она занимала должность заместителя председателя СКР.

Следующей проблемой Задорина стал оправдательный приговор по делу фотографа Дмитрия Лошагина. Дело в том, что уже к окончанию предварительного расследования дело получило национальный резонанс не меньший, чем события в Сагре, и оправдательный приговор ставил крест на всех попытках Следственного комитета хоть как-то сохранить лицо после стольких громких заявлений со стороны ведомства. Дело в том, что ряд официальных персон, включая тогдашнего пиар-генерала СК Владимира Маркина во всех СМИ рассказывали о гламурном убийце, которого они стопроцентно привлекут к ответственности. Оправдательный приговор выставлял комитет в очень невыгодном свете.

«Крайними тогда выставили нас. Что мы как-то неправильно выполняли поручения следователя, который был белым и пушистым. Это вообще свойственно следственному управлению – в любых своих косяках обвинять нас. Тогда Бастрыкин рвал и метал – звонил в Екатеринбург, орал на Задорина – почему Лошагина не посадили? Он и выставил крайними полицию, чем сильно испортил отношения между ведомствами», – делится источник в ГУ МВД по Свердловской области.

Однако все эти трения между двумя генералами, конечно, не объясняют истинной причины формально временной отставки Задорина. История с невыплатой зарплат в Нижнем Тагиле – это всего лишь ширма, делится с нами бывший сотрудник следствия, знакомый с аппаратной практикой, принятой в ведомстве.

По его мнению, стоит обратить внимание на резонансные дела последнего времени. Например, на уголовку в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области. Тогда Следственный комитет полностью поддержал позицию ФСБ о провокации взятки, а не позицию ГУ МВД по Свердловской области, в которой принято считать, что дача взятки сотруднику Росприроднадзора имела место быть, а сотрудники подразделения стали жертвой вспыхивающей аппаратной войны между ФСБ и главком. «Кто знает, не оказался ли Задорин жертвой, очутившейся меж двух огней?» – пожимает плечами собеседник «Нового Дня».

Отметим, что сам Задорин, судя по всему, сдаваться не намерен. Так в СМИ уже была неофициально вброшена позиция СУ СКР о том, что невыплата зарплат – это не тема Следственного комитета, и о ситуации неоднократно докладывалось в правительство области. В то время как министр промышленности региона Сергей Пересторонин (сам генерал-лейтенант ГУФСИН в отставке) никак не реагировал.

Добавим, пока исполняющим обязанности главы СКР по Свердловской области назначен Алексей Невгад, ранее бывший замом главы регионального управления СК.

Отстранение Валерия Задорина подается лишь как временная мера, так что не исключено, что «папа» еще вернется.

Екатеринбург, Максим Бородин

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