Прокуратура: «борзые» владельцы уральского завода выплатили рабочим свыше 5,4 млн рублей

На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, оказавшемся в центре внимания после слов Владимира Путина, продолжается в ускоренном режиме погашение задолженностей по зарплате.

«Накануне, 10 июля, под контролем прокуратуры акционерами завода произведены выплаты 66 работникам предприятия на общую сумму свыше 5,4 млн рублей. Сегодня этот процесс будет продолжен. Акционерами изыскана оставшаяся сумма задолженности, достаточная для полного ее погашения. 11 июля зарплату будут выдавать в здании завода на Северном шоссе», – сообщила во вторник РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

При этом, по словам источников нашего агентства в правительстве региона, вчера один из владельцев завода в панике перечислил на счет предприятия денег больше, чем нужно. Было переведено свыше 12 млн рублей, хотя фактически задолженность по зарплате составляет 9,8 млн рублей.

Напомним, о ситуации на предприятии Нижнего Тагила стало известно в ходе встречи президента с врио губернатора Свердловской области. Владимир Путин во время отповеди потребовал от руководства региона разобраться в ситуации, назвав поведение собственников завода «хамством» и «борзотой». После этого силовики и чиновники продемонстрировали молниеносную работу. 10 июля утром Куйвашев заявил, что виновника ситуации с невыплатой зарплаты работникам завода теплоизоляционных материалов «уже ищут». В семь часов утра в Нижний Тагил выехали съемочные группы НТВ, «Первого канала», «России 1», «Известий» и представители ряда других СМИ. Журналисты зафиксировали, как городской прокурор и глава Нижнего Тагила решают «на ковре» вопрос о зарплатах с собственником бизнеса Вячеславом Кокориным.

После встречи хозяин предприятия-банкрота дал журналистам развернутый комментарий, в котором заявил, что ему и в голову не приходило упоминать президента в спорах с подчиненными.

При этом именно фраза о том, что долги будут выплачены только после личной просьбы Путина, приписанная тагильскому коммерсанту, получила резкую оценку главы государства. СКР, в свою очередь, отчитался о возбуждении ряда уголовных дел в отношении представителей предприятия.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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