В Нижнем Тагиле начался суд над директором НТЗТИ, прославившимся «борзотой»

В Нижнем Тагиле начался суд над соучредителем и директором Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денисом Кокориным. Предпринимателя, которого Путин охарактеризовал метким словом «борзота», обвиняют в совершении трех преступлений.

Как рассказали сегодня в Следственном комитете по Свердловской области, за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений (ч.4 ст.159 УК РФ) предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Всего же ему предъявлено три обвинения: ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам). Нижнетагильское АИ «Между строк» сообщает, что Кокорин признал свою вину только в невыплате зарплаты сотрудникам.

«Злоупотребляя доверием другого сособственника, владельца других 50% акций завода, Кокорин разработал план совершения преступления с целью вывода денежных средств завода на подконтрольную фирму», – отмечали ранее в пресс-службе областной прокуратуры. Для этого подконтрольным Кокорину ООО «УралЭнергоМаш» были заключены фиктивные договоры поставки товара. Затем были изготовлены и подписаны недостоверные счета-фактуры. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал указания главному бухгалтеру НТЗТИ принять к учету отчетные документы, составленные от имени ООО «УралЭнергоМаш», и перевести денежные средства на счет данного предприятия. Фактически же ООО «УралЭнергоМаш» никаких товаров по договору не поставляло, о чем Кокорину было хорошо известно. В результате в счет оплаты не поставленных товаров с завода было выведено свыше 22,9 млн рублей. Наконец, с октября 2016 года по январь 2017 года НТЗТИ накопил долг в 6 млн рублей, и Кокорин, настаивает следствие, «не предпринял действий по ее погашению». Минуя расчетные счета завода, по которым были прекращены все расходные операции, он организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами, перечисляя денежные средства третьим лицам. Таким образом, считает следствие и прокуратура, было сокрыто 4,9 млн рублей.

Напомним, события на тагильском заводе стремительно развивались после визита в Екатеринбург летом этого года Владимира Путина, которому рабочие пожаловались на долги по зарплате. Губернатор Евгений Куйвашев отчитался президенту о росте зарплат в регионе, после чего Путин заявил о поступившем к нему обращении. «Вот, скажем, одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент. Это дало старт не только расследованию в отношении Кокорина, после высказывания главы государства по Свердловской области прокатилась волна проверок предприятий. Несколько месяцев подряд прокуратура отчитывалась о новых случаях невыплат зарплат на других предприятиях.

Екатеринбург, служба информации

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