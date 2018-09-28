Прокурор потребовал для «тагильской борзоты» четыре года колонии

Государственный обвинитель потребовал приговорить к четырем годам колонии тагильского бизнесмена Дениса Кокорина, поведение которого президент Владимир Путин в прошлом году охарактеризовал броским словом «борзота».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе судебных прений прокурор попросил назначить соучредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Оглашение приговора назначено на 15 октября.

Напомним, события на тагильском заводе начали стремительно развиваться после визита в Екатеринбург летом 2017 года Владимира Путина, которому рабочие НТЗТИ пожаловались на долги по зарплате, о чем президент сообщил губернатору Евгению Куйвашеву. «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент.

«Разборка» вылилась в уголовное дело в отношении соучредителя завода Дениса Кокорина. По версии следствия, он злоупотребил доверием другого сособственника и начал выводить с предприятия средства нехитрым способом – через подставную фирму и фиктивные договоры купли-продажи. В результате в счет оплаты не поставленных товаров с завода было выведено свыше 22,9 млн рублей, а сотрудники на несколько месяцев остались без зарплаты.

Нижний Тагил, служба информации

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