Предпринимателю, прославившемуся за «тагильскую борзоту», начали выносить приговор (ФОТО)

Сегодня в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила начали выносить приговор 34-летнему директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину.

Предпринимателя обвиняют в невыплатах зарплаты рабочим предприятия в размере около 13 млн рублей. Помимо этого, Кокорину вменяют мошенничество в особо крупном размере и сокрытие денежных средств организации.

Напомним, события на тагильском заводе начали стремительно развиваться после визита в Екатеринбург летом 2017 года Владимира Путина, которому рабочие НТЗТИ пожаловались на долги по зарплате, о чем президент сообщил губернатору Евгению Куйвашеву. «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент.

Для руководства НТЗТИ замечание Путина обернулось молниеносной проверкой прокуратуры и следственных органов. А затем возбуждением уголовного дела. Денису Кокорину было предъявлено три обвинения: ч.1 ст.145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения» и ч.1 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам». Как уже ранее писал «Новый День», в ходе судебных прений прокурор попросил назначить Кокорину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

До суда подсудимый находился под домашним арестом. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня с представителями СМИ Кокорин общаться не захотел. Только на вопрос «Как другим предпринимателям не оказаться на скамье подсудимых?» Кокорин ответил: «Не нужно заниматься бизнесом».

На оглашение приговора пришли потерпевшие – бывшие работники предприятия. Их мнение по поводу суда над директором – в видеорепортаже «Нового Дня» из суда. Он появится на нашем канале позже.

Сейчас судья зачитывает результативную часть. Возможно, внесение приговора завершится завтра.

Нижний Тагил, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Нижний Тагил. Другие новости 15.10.18

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