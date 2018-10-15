Директор НТЗТИ за свою «борзоту» приговорен к двум годам колонии

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении сособственника ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Дениса Кокорина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, он признан виновным сразу по трем статьям: мошенничество, невыплата зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Подсудимый явился на заседание без вещей, очевидно, надеясь, что реальным сроком дело не кончится. На вопрос журналистов, что надо делать, чтобы не оказаться на скамье подсудимых, он ответил «Не надо заниматься бизнесом». После оглашения приговора он ничего к сказанному не добавил.

Напомним, события на тагильском заводе начали стремительно развиваться после визита в Екатеринбург летом 2017 года Владимира Путина, которому рабочие НТЗТИ пожаловались на долги по зарплате, о чем президент сообщил губернатору Евгению Куйвашеву. «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», – сказал Путин свердловскому губернатору. Для руководства НТЗТИ замечание Путина обернулось молниеносной проверкой прокуратуры и следственных органов. А затем возбуждением уголовного дела. Денису Кокорину было предъявлено три обвинения. Время до суда он провел под домашним арестом, прокурор просил для него четыре года колонии.

Нижний Тагил, служба информации

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