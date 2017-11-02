Суд продлил срок ареста «борзому» директору тагильского завода, которого «отметил» Путин

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила сегодня состоялось предварительное заседание по уголовному делу соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), на долги которого перед работниками обратил внимание Владимир Путин. По версии следствия, «борзой» директор предприятия не платил рабочим зарплату с 2015 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вести процесс доверили судье Алексею Костину. «По результатам предварительного слушания была назначения дата начала рассмотрения дела по существу. Основной процесс начнется 14 декабря текущего года. Также было принято решение о продлении подсудимому меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 марта 2018 года», – сообщила сегодня нашему агентству помощник председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила по взаимодействию со СМИ Галина Жуланова.

Фигурантом «уголовки» стал управляющий НТЗТИ, 34-летний Денис Кокорин, владеющий 50% акциями предприятия. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: невыплата зарплаты работникам, мошенничество по сговору в особо крупном размере и сокрытие денежных средств и имущества предприятия от взыскания налогов и сборов. По версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года на заводе возникла задолженность по зарплате перед 200 работниками на сумму около 6 млн рублей. В это же время частично не выплачивалась зарплата 80 сотрудникам на сумму около 1,5 млн рублей. Хотя возможность погасить задолженность у предприятия была.

«Злоупотребляя доверием другого сособственника, владельца других 50% акций завода, Кокорин разработал план совершения преступления с целью вывода денежных средств завода на подконтрольную фирму», – отмечают в пресс-службе областной прокуратуры. Для этого подконтрольным Кокорину ООО «УралЭнегоМаш» были заключены фиктивные договоры поставки товара. Затем были изготовлены и подписаны недостоверные счета-фактуры. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал указания главному бухгалтеру НТЗТИ принять к учету отчетные документы, составленные от имени ООО «УралЭнергоМаш», и перевести денежные средства на счет данного предприятия. Фактически же ООО «УралЭнергоМаш» никаких товаров по договору не поставляло, о чем Кокорину было хорошо известно. В результате в счет оплаты не поставленных товаров с завода было выведено свыше 22,9 млн рублей.

Наконец, с октября 2016 года по январь 2017 года НТЗТИ накопил долг в 6 млн рублей, и Кокорин, настаивает следствие, «не предпринял действий по ее погашению». Минуя расчетные счета завода, по которым были прекращены все расходные операции, он организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами, перечисляя денежные средства третьим лицам. Таким образом, считает следствие и прокуратура, было сокрыто 4,9 млн рублей.

Ранее в СКР сообщали, что объем материалов уголовного дела составил порядка 70 томов. По совокупности предъявленных обвинений Кокорину грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, события на тагильском заводе стремительно развивались после визита в Екатеринбург летом этого года Владимира Путина, которому рабочие пожаловались на долги по зарплате. Глава государства резко отреагировал на фразу о том, что долги работникам будут выплачены после личной просьбы президента, которая приписывается владельцу завода. Путин охарактеризовал ситуацию метким словом «борзота».

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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