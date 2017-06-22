Грустные вести из Путинграда: на УВЗ разочарованы Ростехом – рабочим режут премии и сверхурочные

Среди рабочих Уралвагонзавода растет недовольство. Обещания нового директора увеличить выпуск гражданской продукции звучат на фоне слухов о скором сокращении заказов и фактической отмены премий. «Владельцы сменились, а дела идут все хуже», – говорят в цехах.

Главная причина недовольства – отмена большинства ежемесячных премиальных выплат. В зависимости от сложности работы они составляют от 19 до 53 процентов от оклада. Это произошло еще до отставки предыдущего руководителя Олега Сиенко, но, похоже, новая команда менять ситуацию не собирается.

Заводчане, которым оплата труда начисляется сдельно, периодически ходят на работу бесплатно. Им перестали возмещать «простойные» – невыполнение плана из-за сломанного оборудования. Об этом агентству рассказал сварщик Иван (имя изменено). По его словам, из тарифов «сдельщиков» также пропали премиальные за перевыполнение плана, раньше они высчитывались по двойному тарифу за каждое изделие. Началось это, вспоминает тагильчанин, с прошлого года, когда начальники цехов получили нагоняй «за переплату»:

«Собрали людей, сказали, что нужно срочно выполнить план по изготовлению определенного вида продукции. Хотите, говорят, переведем вас на такой график, что вы будете фигачить без выходных, и все будет законно. А хотите, выходите по старому графику, но за двойную оплату. Все согласились, конечно, на второй вариант. Люди оставались после работы, по 12 часов каждый день, без выходных вообще работали. Некоторые получили по сто тысяч, начальство взвыло, и все расценки порезали. Тогда хотели даже расценки на старые детали снизить на уровень 2008 года. Мат из цеха было слышно на проходной».

У так называемых «временщиков» – специалистов, получающих деньги за отработанные смены, положение не лучше. На днях Дзержинский районный суд Нижнего Тагила обязал УВЗ вернуть пятерым работникам незаконно удержанные сверхурочные.

«На заводе в августе прошлого года выпущено внутреннее положение, в котором указано, что оплата сверхурочных производится в размере 50 % процентов от оклада, и сверхурочными часами, по мнению работодателя, являются часы, отработанные сверх установленного графика. Они почему-то не учитывали то, что законом уже установлены нормативы по оплате переработки – первые два часа в полуторном размере, остальные – в двойном, то есть 200 %», – рассказал NDNews.ru Алексей Димитров, председатель независимого профсоюза НПС «Солидарность». Он представлял интересы заводчан, вступивших в его организацию. Хотя профсоюзникам удалось доказать, что права рабочих были нарушены, незаконное положение продолжает действовать, и деньги недополучают еще 30 тысяч рабочих. Отправлен запрос в прокуратуру, установленные для ответа сроки еще не истекли.

Те, кому удалось добиться выплат, сегодня подвергаются дискриминации, утверждает Димитров: «Члены нашего профсоюза работают сменами по 22 часа, сутки через трое. Приезжают вагоны, люди их пропускают и выпускают с предприятия. Оплата повременно-премиальная, за смену. Начальники начали оформлять только этим пятерым сотрудникам простой по вине работодателя. Зарплата у них упала, так как простой оплачивается в размере двух третей от полного оклада. Все остальное подразделение получает в полном размере. Наших людей таким образом выдавливают с завода. В конце июня у нас новый суд, уже о признании этих простойных листов незаконными».

Уйти из официального профсоюза в независимый или отстаивать свои права в частном порядке решаются немногие. Недополучать зарплату лучше, чем не получать ее вовсе, считают заводчане. «Мы, сварщики, по 25-35 тысяч получаем. Насколько мне известно, больше в Тагиле нигде не платят. Там, где оклады больше, все под семейными кланами, очередь из своих. Жаловаться бесполезно. В заводском профсоюзе говорят: а вы и так много зарабатываете, не надо к нам ходить. Тем, кто выходит из профсоюза, грозят увольнением», – пояснил NDNews.ru сварщик Иван. Именно из-за резкой реакции руководства УВЗ на критику собеседник агентства захотел сохранить анонимность.

Чувствительность администрации завода понятна – буквально на днях предприятие посетил глава Ростеха Дмитрий Рогозин. Зачистка среди директоров старого формата уже началась. На фоне сообщений про закредитованность УВЗ, психиатрические проверки работников, новые дурные вести могут привести к неприятным кадровым решениям. С учетом того, что осенью в регионе выбирают губернатора, а через пару недель на Урал приезжает с визитом Владимир Путин, администрации предприятия жизненно важно в ближайшие пару месяцев продвигать в обществе образ лояльного коллектива, уверенного в завтрашнем дне.

Алексей Димитров считает, что тщательно скрываемые новости о недовольстве рабочих в гражданском секторе УВЗ будут все чаще прорываться в СМИ. Ростех управляет предприятием с начала года, а проблемы самых важных людей на заводе – рабочих, так и не решаются: «Поменялся генеральный, приведет команду, но команда ничего не сделает с начальниками цехов. На УВЗ убийственная система – существует документ, по которому руководство цеха получает премию, если экономит затраты на цех. А премия большая, у некоторых доходит до ста тысяч рублей. Вот начальники и режут зарплаты работяг за счет премий и сверхурочных – экономят».

Тревожная атмосфера на предприятии приводит к тому, что заводчан, готовых нарушить табу на разглашение негативной информации, становится больше, отмечают собеседники агентства. Они не берутся судить о политических последствиях финансовой политики дирекции УВЗ, однако проигранные суды и низкие зарплаты разрушают картину образцового завода в городе, получившим негласное второе имя – «Путинград».

Нижний Тагил, Антон Гуськов, Новый День, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

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