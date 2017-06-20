Закредитованность и депрессии: Рогозин доложит Путину о реальном состоянии дел на Уралвагонзаводе

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, сегодня выехал в Нижний Тагил, где инспектирует состояние дел на Уралвагонзаводе. Это его первый визит на предприятие, которое недавно было передано в ведение Ростеха и сменило руководство. Вероятно, задача Рогозина – выяснить реальное положение дел, поскольку в публичном поле за последнее время появлялась информация о сокращениях на УВЗ, финансовых затруднениях при расчетах с партнерами и т.п. Это особенно значимо с учетом того, что в июле с инспекцией в Свердловскую область собирается сам Владимир Путин.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на УВЗ Рогозин выступил на совещании, где заявил буквально следующее: «Я надеюсь, что Урагвагонзавод подтвердит, что 2019 год – это начало уже опытно-войсковой эксплуатации «Арматы» (так цитирует вице-премьера НТВ). Какой ответ дали представители завода, пока не сообщается.

Напомним, последние новости из Нижнего Тагила были не слишком радужными. Например, вчера вышло официальное распоряжение правительства России о переносе выставки вооружений RAE-2017 из Нижнего Тагила в город Кубинка Московской области, что несет для города и имиджевые, и экономические потери.

На самом заводе, по сообщениям СМИ, настроения также тревожные. По сообщению «Нашей газеты», рабочих начали подвергать психологическому тестированию. В тесте сотрудник должен ответить «да» или «нет» на такие вопросы: «У меня часто возникают мысли и идеи, которые не стоит высказывать», «Многие окружающие относятся ко мне настороженно». Рабочий с УВЗ также должен ответить честно на вопрос, избегает ли он скопления людей, трудно ли ему усидеть на месте, чувствует ли он усталость весной и осенью. Рабочие опасаются, что результаты анкетирования и психиатрического обследования могут быть использованы для последующих сокращений на предприятии. Начались же эти опросы, по данным СМИ, после того, как один из рабочих, узнав о сокращении зарплаты, бросил в лицо начальнику горящую тряпку с керосином. По данным же агентства «УрБК», начальникам некоторых участков на УВЗ поступили приказы об оптимизации персонала. 13 июня 2017 года УВЗ обратился за кредитом на сумму 17 млрд рублей, чтобы погасить долги по облигациям. Периодически появляются слухи о массовых сокращениях, хотя на самом предприятии их отрицают.

Напомним, недавно на УВЗ сменилось руководство. Это произошло после того, как в декабре 2016 года Владимир Путин принял решение передать Уралвагонзавод в управление Ростеха с целью начать процесс формирования объединенного бронетанкового холдинга на базе Курганмашзавода и Уралвагонзавода. В марте 2017 года главой научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» вместо Олега Сиенко был назначен Александр Потапов. В руководстве Ростеха рассчитывали, что «под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед Уралвагонзаводом».

Добавим, что Дмитрий Рогозин известен своими жесткими мерами воздействия на руководителей, которые допускают срывы сроков по работам в военной и космической отраслях. Многим памятен пример бывшего гендиректора НПО автоматики Леонида Шалимова, который потерял свое место после переноса запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Тогда Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказали президенту Владимиру Путину о мерах, принятых по итогам расследования причин переноса, и речь шла, в том числе, о кадровых решениях в отношении генерального директора НПО Автоматики Леонида Шалимова.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 20.06.17

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