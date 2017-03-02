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Публикации за 02.03.17

Назначен новый генеральный директор Уралвагонзавода

Назначен новый генеральный директор Уралвагонзавода

Новым главой научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» вместо Олега Сиенко назначен Александр Потапов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ГК «Ростех».

«Уралвагонзавод возглавит Потапов. Он является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа. Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед Уралвагонзаводом», – объяснил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Напомним, Владимир Путин еще в декабре 2016 года принял решение передать Уралвагонзавод в управление Ростеха с целью начать процесс формирования объединенного бронетанкового холдинга на базе Курганмашзавода и Уралвагонзавода.

Александр Потапов родился 23 февраля 1963 года в Москве. В 1986 году закончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «оптико-электронные приборы», инженер-механик, кандидат экономических наук. В 2002 году назначен заместителем генерального директора Российского агентства по обычным вооружениям. Спустя два года, в 2004-м, стал начальником Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности. Еще через четыре года, в 2008-м, Александр Потапов возглавил Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В 2012 г. он назначен директором Федеральной службы по оборонному заказу. С 7 июля 2014 года работал заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Москва, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 02.03.17

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