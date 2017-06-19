Владимир Путин проинспектирует Иннопром и работу Куйвашева в регионе

Владимир Путин собирается с инспекцией в Свердловскую область. В планах президента – впервые посетить выставку «Иннопром» и посмотреть, насколько успешно со своими обязанностями справляется глава региона Евгений Куйвашев.

Информацию о том, что Путин собирается в Екатеринбург во время проведения выставки «Иннопром», подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают сегодня «Известия». Кроме того, Песков сообщил, что приезд Путина будет связан и с инспекцией результатов работы врио главы региона. В ближайшие недели Путин также наведается в Удмуртию, там тоже глава региона работает в статусе врио, заявившись на выборы. Поводом стало обращение жительницы Ижевска на прямую линию с жалобой на то, что в регионе не расселяют дома, признанные аварийными.

Добавим, глава государства ранее своим вниманием «Иннопром» не удостаивал – на выставку всегда отправляли премьер-министра Дмитрия Медведева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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