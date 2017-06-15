Вопросы, не заданные Путину. Чего ждали от прямой линии жители глубинки (ВИДЕО)

Эти люди никогда не дозвонятся на прямую линию с президентом. Жители сел – редкие гости в сеансах связи с президентом. И свои проблемы им приходится обсуждать между собой. Но это не значит, что их нет. Разрушенные хозяйства, безработица и трудности сирот – об этом говорят жители глубинки, не надеясь, что их услышит президент.

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NDNews.ru решило все-таки предоставить им площадку для их вопросов. Съемочная группа побывала в селе Квашнинское Камышловского района. Сегодня в населенном пункте живет 800 человек, окраины села – руины молокозавода, и совхозов. Местных жителей в первую очередь волнуют цены, и вопросы выживания при отсутствии рабочих мест. «Когда начнут восстанавливать разрушенные хозяйства, вот такой бы вопрос мы задали Путину», – коллективно ответили корреспонденту продавцы магазина.

Актуальны для квашнинцев вопросы маленьких детских пособий и жилья для воспитанников детских домов. Одна из собеседниц агентства уверено заявила, что администрация квартиру «давать должна, но не обязана». Вот и не дает. Зато у сотрудниц сельсовета, высаживающих цветы возле своего офиса, вопросов к президенту не нашлось: «Все проблемы решаются. Нужно только уметь их решать».

Отметим, что в ходе сегодняшней (15-й по счету) «Прямой линии» Владимир Путин отвечал на вопросы граждан в течение 4 часов. К началу программы граждане прислали уже более 2 млн вопросов. В этом году их принимали и по телефону, и по смс, и по электронной почте, и даже через социальную сеть «Одноклассники». Традиционно людей больше всего волновали вопросы социального характера – повышения зарплат и пенсий, доступности здравоохранения, социальных выплат, состояния дорог. Надо отметить, что практически все ответы главы государства сводились к тому, что Федерация полностью исполняет свои финансовые обязательства перед регионами, а вот дальше с деньгами «происходит что-то непонятное».

При этом, по большей части обращения поступали не из сельской местности, а из областных и районных центров: Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Петербург, Орел, Челябинск, Уфа, и даже Киев. Таким образом, проблемы глубинки и сельских жителей остались для президента за кадром. Впрочем, как и Свердловской области вообще – название региона за четыре часа не прозвучало ни разу.

Екатеринбург, Камышлов, Антон Гуськов, Семен Саливанчук, Евгения Вирачева, Антон Отман

Екатеринбург, Камышлов. Другие новости 15.06.17

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