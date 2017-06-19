Понедельник, 19 июня 2017, 18:03 мск

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План Носова не сработал: выставка RAE официально переехала в Подмосковье

План Носова не сработал: выставка RAE официально переехала в Подмосковье

Вышло официальное распоряжение правительства России о переносе выставки вооружений RAE-2017 из Нижнего Тагила в город Кубинка Московской области. подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 июня и опубликован сегодня на портале правовой информации.

Выставка пройдет с 22 по 27 августа и будет приурочена к Международному военно-техническому форуму «Армия – 2017». Основная экспозиция развернется на территории парка «Патриот». Однако демонстрации боевой мощи военной техники, как это было на нижнетагильском полигоне «Старатель», посетители выставки не увидят.

Напомним, впервые проведения RAE появилась 24 марта. Тогда же общественники Нижнего Тагила начали собирать подписи под обращением к президенту РФ Путину с просьбой сохранить выставку на Урале и планировали провести серию митингов. . На переговорах с активистами политик заявил, что у него есть «хитрый план», которому может помешать неуместная «митинговщина». Кроме того, ввиду отсутствия официальных документов о переносе выставки, анонс RAE на полигоне «Старатель» некоторое время «висел» на сайте свердловского министерства инвестиций и развития. После распоряжения правительства РФ Нижний Тагил окончательно потерял легендарную выставку.

По мнению экспертов, перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ в столичный регион ­– это, безусловно, . Выставка, существовавшая еще со времен губернаторства Эдуарда Росселя, позволяла решать­ региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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