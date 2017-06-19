План Носова не сработал: выставка RAE официально переехала в Подмосковье

Вышло официальное распоряжение правительства России о переносе выставки вооружений RAE-2017 из Нижнего Тагила в город Кубинка Московской области. Документ № 1246-р подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 июня и опубликован сегодня на портале правовой информации.

Выставка пройдет с 22 по 27 августа и будет приурочена к Международному военно-техническому форуму «Армия – 2017». Основная экспозиция развернется на территории парка «Патриот». Однако демонстрации боевой мощи военной техники, как это было на нижнетагильском полигоне «Старатель», посетители выставки не увидят.

Напомним, впервые информация о переносе места проведения RAE появилась 24 марта. Тогда же общественники Нижнего Тагила начали собирать подписи под обращением к президенту РФ Путину с просьбой сохранить выставку на Урале и планировали провести серию митингов. Но от публичного протеста их отговорил мэр Сергей Носов. На переговорах с активистами политик заявил, что у него есть «хитрый план», которому может помешать неуместная «митинговщина». Кроме того, ввиду отсутствия официальных документов о переносе выставки, анонс RAE на полигоне «Старатель» некоторое время «висел» на сайте свердловского министерства инвестиций и развития. После распоряжения правительства РФ Нижний Тагил окончательно потерял легендарную выставку.

По мнению экспертов, перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ в столичный регион ­– это, безусловно, не­гативное событие для Свердловской области. Выставка, существовавшая еще со времен губернаторства Эдуарда Росселя, позволяла решать­ региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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