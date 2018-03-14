В Нижний Тагил вернут выставку для оборонщиков, но танков и самолетов там больше не будет

Выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала, которая проходила в Нижнем Тагиле, но была перенесена в подмосковное Алабино, вернется в Свердловскую область.

О таких планах еще в сентябре 2017-го говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сегодня на общем годовом собрании Союза предприятия оборонных отраслей промышленности Свердловской области замполпреда по УрФО Александр Моисеев подтвердил эту информацию. «Я признателен всем – Дмитрию Рогозину, руководству области, предприятиям ОПК, которые сохранили эту площадку», – сказал он.

Правда, есть нюанс – выставка больше не будет демонстрацией достижений в сфере ОПК. Там будут показывать продукцию гражданского направления, выпущенную предприятиями оборонки. Выставка «Диверсификация» пройдет уже в этом году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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