Выставка вооружений вернется в Нижний Тагил: обещал Дмитрий Рогозин

Выставка вооружений Russian ArmsExpo (RAE) уже с 2018 года может быть возвращена в Нижний Тагил. Вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин обещал это сегодня на праздновании Дня танкиста, который проходит на полигоне «Старатель».

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе Свердловской области, Дмитрий Рогозин заявил, что уже в следующем году получится вернуть сюда выставку вооружений, возродив прерванную на короткое время традицию.

«Завод в Нижнем Тагиле произвёл больше танков, чем вся промышленность Германии. И сегодня наши танки – лучшие в мире. Сегодня праздник в честь Дня танкиста здесь проходит без выставки. Но это неправильно. Город достоин того, чтобы в него вернулась выставка вооружений с международной программой. Выставка вернется в Нижний Тагил, мы так решили», – заявил вице-премьер России.

Напомним, впервые информация о переносе места проведения RAE появилась 24 марта. Тогда же общественники Нижнего Тагила начали собирать подписи под обращением к президенту РФ Путину с просьбой сохранить выставку на Урале и планировали провести серию митингов. По мнению экспертов, перенос RussiaArms Expo в столичный регион – это, безусловно, негативное событие для Свердловской области. Выставка, существовавшая еще со времен губернаторства Эдуарда Росселя, позволяла решать региону целыйкомплекс коммуникационных, маркетинговых, бюджетных, производственных и даже политических задач.

Москва, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 09.09.17

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