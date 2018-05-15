Первую тагильскую «Диверсификацию» отменили

В Нижнем Тагиле в этом году не будет проводиться выставка «Диверсификация», которая должна была прийти на смену Russia Arms Expo. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

«По срокам новая выставка как-то не вписывается. Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники – это минимум 30 дней. Все застопорилось из-за того, что нет «окна» под эту выставку», – сказал собеседник агентства.

Решение, как отмечает «Новый День», не стало сенсацией по двум причинам. Во-первых, в новом кабинете министров РФ не нашлось места Дмитрию Рогозину, который ранее курировал ОПК на посту вице-премьера. Именно он был инициатором проведения новой выставки в Нижнем Тагиле, когда стало известно, что RAE меняет прописку и переезжает в подмосковное Алабино. Без покровителя выставка, которая не особенно была нужна участникам – представителям оборонки, – логично забуксовала.

Во-вторых, как уже неоднократно писал «Новый День», «Диверсификация» не была приоритетной для представителей ОПК. У большинства в первоочередных задачах числится «Армия-2018». При этом полное отсутствие понимания, когда будет проходить выставка, в каком формате, не добавляло энтузиазма потенциальным участникам.

«Как таковой выставки не будет, это будет формат форума, совещаний. Не гарантирую, что мы с вами там встретимся. Сейчас непонятно ничего абсолютно», – ранее говорил РИА «Новый День» исполнительный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Кукарских, и его прогноз, похоже, сбылся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

С железнодорожных мостов в Екатеринбурге снимают рекламу (ФОТО). / В Свердловской области тушат два крупных низовых пожара. / Вести реестр утративших доверие чиновников будет Тунгусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»