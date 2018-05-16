Правительство организовало рабочую группу по выставке «Диверсификация» – несмотря на отмену выставки (СКРИН)

В Свердловской области создали рабочую группу по подготовке к проведению выставки «Диверсификация-2018». Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано сегодня. А вчера стало известно, что выставки не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона. Документ был подписан 14 мая, всего лишь за день до публикации в СМИ сообщений об отмене «Диверсификации». Подписал распоряжение и.о. губернатора Алексей Орлов. Он же является председателем рабочей группы. Чем конкретно будет заниматься структура по подготовке к тому, чего не будет – не понятно.

«Диверсификация» должна была прийти на смену Russia Arms Expo. Решение об ее отмене не стало сенсацией по двум причинам. Во-первых, в новом кабинете министров РФ не нашлось места Дмитрию Рогозину, который ранее курировал ОПК на посту вице-премьера. А именно он был инициатором проведения новой выставки в Нижнем Тагиле. Во-вторых, «Диверсификация» не была приоритетной для представителей ОПК. У большинства в первоочередных задачах числится «Армия-2018». При этом полное отсутствие понимания, когда будет проходить выставка, в каком формате, не добавляло энтузиазма потенциальным участникам.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

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