Диверсифицировали да не выдиверсифицировали: выставку в Тагиле перенесли

Выставка «Диверсификация-2018» уже совершенно точно не пройдет в июне этого года. Как рассказали «Новому Дню» в Министерстве промышленности и торговли РФ, новые даты известны – это 6-8 сентября. С чем связан перенос выставки, не сообщается.

Напомним, что «Диверсификация» должна прийти на смену Russia Arms Expo – выставке вооружений, которой Нижний Тагил лишился в прошлом году. Об этом стало известно весной, а уже осенью было опубликовано постановление правительства РФ с перечнем выставок, курируемых Минпромторгом. Среди них числилась «Диверсификация». Согласно документу, она должна была пройти в июне.

Впрочем, уральские предприятия ОПК не торопятся готовиться к выставке, где должны демонстрировать успехи диверсификации – собственную гражданскую продукцию. Так, на Уральском оптико-механическом заводе сообщили, что приглашения к участию пока не получали, но в первоочередных задачах – подготовка к «Армии-2018», ради которой новой тагильской выставкой, возможно, придется пренебречь. Другие свердловские оборонщики на вопрос об участии в «Диверсификации» пока отмалчиваются. И дело не в том, что уральским заводам нечего показать. Приоритет, несмотря на задачи о диверсификации, отдается оборонке. «Мы живем в окружении не очень дружественных государств по периметру, поэтому не надо расслабляться. И делать не только кастрюли, а производить и то и другое, при необходимости сразу переходя на 99% выпуска оборонной техники», – ранее объяснял глава союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн.

Екатеринбург, служба информации

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