Пик госзаказа в оборонке пройдет после 2020 года, – прогноз губернатора Куйвашева

Выступая на общем годовом собрании союза предприятия оборонных отраслей промышленности Свердловской области, губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что уральским заводам, занятым в секторе ОПК, надо увеличивать долю гражданской продукции.

«После 2020 года пик госзаказа в оборонке пройдет, важно увеличить процент гражданской продукции на предприятия ОПК, – сказал он. – Задача – системная работа по диверсификации производства оборонных предприятий. Я призываю все оборонные предприятия начать более тесное сотрудничество с отраслевыми гражданскими институтами. Исследование рекламаций гражданской продукции и их апробация в реальном секторе экономике даст свой результат. У каждого предприятия должен быть гражданских партнер по внедрению и выпуску гражданской продукции. если мы сейчас над этим не задумаемся, дальше нам будет сложнее и сложнее».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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