Свердловские оборонщики: «Мы живем в окружении не очень дружественных государств, надо делать не только кастрюли»

Свердловские оборонщики скептически относятся к задачам о диверсификации производств предприятий ОПК региона. Об этом сегодня на совещании в Екатеринбурге сообщил глава союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн. «Везде читаем, что нагрузка на бюджет растет и надо сокращать военные расходы. Но, заметьте, что президент об этом не говорит. Вы вспомните 1990 год, в те время расходы на армию составляли 16% от ВВП. Перешли мы на 2,6% в 2000 году. К чему это привело? Мы не могли найти несколько боеспособных дивизий для решения определенных вопросов. Армию мы тогда развалили. А теперь восстановили», – сказал он.

По словам г-на Клейна, российским оборонщикам и армии надо постоянно быть в постоянной готовности. «Мы живем в окружении не очень дружественных государств по периметру, поэтому не надо расслабляться. И делать не только кастрюли, а производить и то и другое, при необходимости сразу переходя на 99% выпуска оборонной техники», – заявил Клейн. – В России воссоздан контур по предупреждению ракетного нападения, это сотни самолетов и вертолетов, это и танки Т-90 и модернизация танков Т-72. Мы везде читаем, что к 2020 году должна быть достигнута цифра 70% новой продукции Минобороны, мы надеемся, что даже на 100% государство не остановится. Наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин масштабно обозначил сделанное, и сегодня весь мир обсуждает новые российские боевые комплексы. Мы знаем, что стоит на вооружении, что испытывается, что готовится к испытаниям, никакого блефа здесь нет. Просто президент показал, что надо думать, прежде чем предпринимать резкие движения».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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