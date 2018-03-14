Полпредство: на предприятиях ОПК задерживают зарплату

Глава комиссии по банкротству стратегических предприятий, заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев сегодня на совещании в Екатеринбурге рассказал, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса задерживают зарплаты сотрудникам, несмотря на то, что развитие ОПК и новых видов вооружений стало ключевой частью послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Задержка зарплаты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса недопустима. Вы должны чувствовать ответственность не только как руководители, но и социально-политически. Зарплата на предприятиях в ОПК должна выплачиваться вовремя и в полном объеме», – сказал Моисеев.

Глава Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн добавил: «Растут долги Минобороны перед предприятиями ОПК, растут долги корпораций перед дочерним предприятиями. Выведено 9,5 млрд рублей из оборота. Поэтому и долги по зарплате на предприятиях ОПК. Если наши стенания не будут слышаны, вынесем вопрос на правительство».

Екатеринбург, служба информации

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