В Екатеринбурге в дни общенационального траура проводят выставку похоронщиков с «хитами продаж»

В Екатеринбурге в дни общенационального траура по погибшим в страшном пожаре в Кемерово проводят выставку-форум «Похоронное дело: Профессиональные компетенции в современной России». Слет похоронщиков проходит на площадке центра культуры «Урал». Организатор выставки – «Уралэкспоцентр – ЕвроАзиатский выставочный холдинг».

«Новые бренды, хиты продаж, редкие изделия, кулуарная атмосфера, теплый прием, помощь в любых вопросах. Богаты ли человеческими эмоциями предложения товаров услуг, которые вы продаете и получаете через заявки в интернете? Посетители, эксперты, гости выставки готовы подарить настоящее тепло и выгодные предложения Вам. Откройте для себя удивительные встречи и ценные впечатления от выставки «Ритуальные услуги», – говорится на сайте организатора выставки.

Напомним, «Уралэкспоцентр» – оператор, который был одним из организаторов UralExpoArms в начале 2000-х, а также возможный претендент на проведение «Диверсификации-2018», выставки, которая придет на смену тагильской Russian Arms Expo.

Екатеринбург, служба информации

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