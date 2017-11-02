В Нижний Тагил вернется международная военная выставка, но под другим названием

Летом 2018 года в Нижнем Тагиле состоится международная военная выставка «Диверсификация», которая должна заменить Russian Arms Expo. Мероприятие включено в список международных экспозиций военпродукции, утвержденный распоряжением правительства России. Организатором нижнетагильской выставки по-прежнему выступит Минпромторг РФ, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, весной этого года стало известно о переносе уральской военной выставки RAE в Подмосковье. Тогда же общественники Нижнего Тагила начали собирать подписи под обращением к президенту РФ Путину с просьбой сохранить выставку на Урале, а эксперты подсчитывали имиджевые и инвестиционные потери региона. Власти попытались заменить RAE Днем танкиста, который прошел в Нижнем Тагиле накануне губернаторских выборов, но праздник не вызвал особого интереса у жителей области. Тогда же вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Нижний Тагил получит обратно военно-промышленную выставку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.17

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