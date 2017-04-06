У Носова есть «хитрый план», Куйвашеву надо «ловить» Рогозина, митинги – не нужны / Защита РАЕ превращается в фарс

Публикации за 06.04.17

Тагильские общественники, ратующие за сохранение выставки Russia Arms Expo, отказались от митингов и пикетов и намерены ограничиться только сбором подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. Глава города Сергей Носов, вернувшись из Москвы с совещания по моногородам, сумел убедить активистов, что, во-первых, у него есть некий план, которому может помешать неуместная «митинговщина», а во-вторых, ответственность за судьбу выставки лежит прежде всего на губернаторе.

Как сообщил тагильский активист Алексей Хлопотов, вчера Сергей Носов пригласил его в администрацию и сообщил, что в Москве «произвёл «забег» по ряду кабинетов, где тема выставки «как раз очень даже обсуждалась». Мэр убедил собеседника, что ситуация крайне «сложная и противоречивая» и «митинговщиной неразрешимая» – «буча» может только ухудшить ситуацию и настроить Москву против тагильчан.

Кроме того, пишет Хлопотов, с одной стороны, все официальные лица заявляют, что вопрос по выставке решен окончательно и бесповоротно, а с другой – этого решения никто не видел. По бумагам выставка продолжает существовать, но оргкомитет еще не собирался. И собрать его, по-видимому, должен губернатор Евгений Куйвашев. Для этого ему надо первым делом встретиться с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который все еще официально является председателем оргкомитета. «RAE – это «рогозинская» выставка – выставка достижений предприятий ОПК, который курирует вице-премьер. А официальными ведомствами, ответственными за ее проведение, являются федеральный минпромторг и областное министерство промышленности. Вот поэтому губернатору и все карты в руки», – резюмирует Хлопотов и добавляет, что у Сергея Носова, в свою очередь, есть некий план, который пока держится в секрете.

Напомним, о переносе выставки сообщил в прошлую пятницу ТАСС со ссылкой на главу российского Минпромторга Дениса Мантурова. «Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота». Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – заявил министр. Отметим, что затраты на проведение выставки были не сказать чтобы космические: на организацию выставки Уралвагонзавод тратил около 300 млн рублей в год, что сопоставимо со стоимостью только одного танка «Армата». По мнению экспертов, перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ (­RAE­) в столичный регион ­– это, безусловно, не­гативное событие для нашей области. «Такая ­выставка позволяла по­казывать наш регион в­ качестве одного из ц­ентров инновационного­ и промышленного разв­ития, как в России, т­ак и в мире, – считает заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин. – Для наши­х промышленников появ­лялись дополнительные­ возможности для коммуникаций, обмена опыт­ом, создания новых пр­оизводственных связей­, заключения контракт­ов. Конечно, продемон­стрировать новинки те­хники и технологий ур­альские предприятия с­могут и на других пло­щадках, однако, они лишаются возможности представить свою проду­кцию в наиболее благо­приятных «домашних» у­словиях». В целом, так­ая международная выст­авка позволяла решать­ региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач, полагают экономисты.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 06.04.17

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