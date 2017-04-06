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Публикации за 06.04.17

У Носова есть «хитрый план», Куйвашеву надо «ловить» Рогозина, митинги – не нужны / Защита РАЕ превращается в фарс

У Носова есть «хитрый план», Куйвашеву надо «ловить» Рогозина, митинги – не нужны Защита РАЕ превращается в фарс

Тагильские общественники, ратующие за сохранение выставки Russia Arms Expo, отказались от митингов и пикетов и намерены ограничиться только сбором подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. Глава города Сергей Носов, вернувшись из Москвы с совещания по моногородам, сумел убедить активистов, что, во-первых, у него есть некий план, которому может помешать неуместная «митинговщина», а во-вторых, ответственность за судьбу выставки лежит прежде всего на губернаторе.

Как сообщил тагильский активист Алексей Хлопотов, вчера Сергей Носов пригласил его в администрацию и сообщил, что в Москве «произвёл «забег» по ряду кабинетов, где тема выставки «как раз очень даже обсуждалась». Мэр убедил собеседника, что ситуация крайне «сложная и противоречивая» и «митинговщиной неразрешимая» – «буча» может только ухудшить ситуацию и настроить Москву против тагильчан.

Кроме того, пишет Хлопотов, с одной стороны, все официальные лица заявляют, что вопрос по выставке решен окончательно и бесповоротно, а с другой – этого решения никто не видел. По бумагам выставка продолжает существовать, но оргкомитет еще не собирался. И собрать его, по-видимому, должен губернатор Евгений Куйвашев. Для этого ему надо первым делом встретиться с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который все еще официально является председателем оргкомитета. «RAE – это «рогозинская» выставка – выставка достижений предприятий ОПК, который курирует вице-премьер. А официальными ведомствами, ответственными за ее проведение, являются федеральный минпромторг и областное министерство промышленности. Вот поэтому губернатору и все карты в руки», – резюмирует Хлопотов и добавляет, что у Сергея Носова, в свою очередь, есть некий план, который пока держится в секрете.

Напомним, о переносе выставки сообщил в прошлую пятницу ТАСС со ссылкой на главу российского Минпромторга Дениса Мантурова. «. Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – заявил министр. Отметим, что затраты на проведение выставки были не сказать чтобы космические: на организацию выставки Уралвагонзавод тратил около 300 млн рублей в год, что сопоставимо со стоимостью только одного танка «Армата». По мнению экспертов, перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ (­RAE­) в столичный регион ­– это, безусловно, . «Такая ­выставка позволяла по­казывать наш регион в­ качестве одного из ц­ентров инновационного­ и промышленного разв­ития, как в России, т­ак и в мире, – считает заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин. – Для наши­х промышленников появ­лялись дополнительные­ возможности для коммуникаций, обмена опыт­ом, создания новых пр­оизводственных связей­, заключения контракт­ов. Конечно, продемон­стрировать новинки те­хники и технологий ур­альские предприятия с­могут и на других пло­щадках, однако, они лишаются возможности представить свою проду­кцию в наиболее благо­приятных «домашних» у­словиях». В целом, так­ая международная выст­авка позволяла решать­ региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач, полагают экономисты.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 06.04.17

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