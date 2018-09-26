Бывший замполпреда Моисеев и Россель могут вернуть на Урал Russia Arms Expo

Бывший заместитель уральского полпреда Александр Моисеев переехал в Москву и в октябре выйдет на новую работу. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», бывший чиновник получил два предложения о трудоустройстве, после чего выбрал направление развития оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, новая работа Моисеева – корпорация Ростех.

По информации агентства, Моисеев уже встречался с уральским сенатором Эдуардом Росселем и обсуждал перспективы взаимодействия. Не исключено, что силами двух бывших чиновников удастся вернуть в Нижний Тагил Russia Arms Expo.

Напомним, в 2017 году федеральным руководством было принято решение отказаться от уральской выставки в пользу форума «Армия», который с 2015 года ежегодно проходит в подмосковном парке «Патриот». В результате смены формата мероприятия Нижний Тагил потерял выставочные деньги и замедлил развитие.

Отметим, подумать о том, не вернуть ли выставку на Урал обещал в беседе со СМИ и новый уральский полпред Николай Цуканов. Возможно, приложение совместных усилий поможет решить данную задачу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.18

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