«Спутник» – все. УВЗ похоронит тагильский хоккей?

Хоккейный клуб «Спутник», который в прошлом сезоне добился выхода в четвертьфинал Кубка Братины с четвертой строчки турнирной таблицы, едва ли продемонстрирует в предстоящей регулярке ВХЛ подобные результаты. Напомним, сложная ситуация в клубе началась со смены руководства на Уралвагонзаводе, который является генеральным спонсором «бобров». После ухода гендиректора Олега Сиенко и его зама Алексея Жарича, который оказывал протекцию тагильскому хоккею, в «Спутнике» начались проблемы. За короткий срок команду покинули два десятка спортсменов из основного состава и весь тренерский штаб. В итоге клуб заявился на новый сезон Высшей хоккейной лиги буквально в последний момент – заявки вместе с финансовыми гарантиями принимали до 1 июня, а совет директоров УВЗ все же решил и дальше спонсировать команду только на собрании 31 мая.

Правда, размеры финансирования на сезон не раскрываются, но есть предположения, что дотации были существенно урезаны. Так, по данным агентства, в «Спутнике» были сокращены выплаты персоналу клуба, в том числе путем ликвидации премий.

О том, что клуб испытывает проблемы, могут говорить и назначения в команде, которые происходят по остаточному принципу. Накануне стало известно, кто войдет в тренерский штаб «Спутника». Главным наставником команды стал Александр Рожков. В прошлом сезоне он возглавлял челябинский «Челмет», но не добился существенных достижений – клуб закончил сезон на 18-й строчке ВХЛ, не выбравшись в плей-офф. Помогать челябинскому специалисту будет пензяк Сергей Лопушанский, который прошлый сезон провел в качестве наставника «Дизеля». Увы, и этот специалист не был успешен в прошлой регулярке. Предыдущие наниматели признали работу Лопушанского неудовлетворительной, об этом на встрече с болельщиками «Дизеля» говорил министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Формирование нового игрового состава «Спутника», судя по официальным сообщениям, тоже идет не так гладко, как хотелось бы болельщикам. Притом что к тренировкам команда должна приступить уже на следующей неделе, с 3 июля. Так, на прошлой неделе был подписан лишь один контракт – с 28-летним защитником Кириллом Путиловым. Больше трансферных новостей из Нижнего Тагила пока нет, хотя в пресс-службе пообещали опубликовать весь список к концу этой недели.

При этом ранее сообщалось, что бывшим игрокам команды пришлось добиваться зарплаты от руководства клуба через суд – в их числе были нападающие Никита Реунов, Тимур Шингареев, Евгений Федоров, Руслан Нуртдинов, вратари Иван Полошков и Сергей Денисов, защитники Вячеслав Силуянов, Антон Полещук.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 27.06.17

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