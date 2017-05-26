Сошел с орбиты? Что станет с хоккейным клубом «Спутник»

Публикации за 26.05.17

Хоккейный клуб «Спутник», похоже, переживает не лучшие времена. После ударного сезона 2016/17 будущее «бобров» оказалось под вопросом. Игроков активно распродают в другие клубы ВХЛ, а болельщики пишут некрологи любимой команде. Сохранит ли «Спутник» спонсорский контракт и чего ждут от клуба в Высшей хоккейной лиге – в материале NDNews.ru.

Как ранее писало наше агентство, вопрос о судьбе «Спутника» появился в повестке после ухода с УВЗ, главного спонсора клуба, Алексея Жарича, который сменил пост заместителя главы корпорации на должность в администрации президента РФ. Сам Жарич тогда сообщал, что бюджет команды на 2017 год сверстан и утвержден, что, впрочем, не означало отсутствия возможных трудностей.

Через некоторое время после завершения сезона стало известно, что ХК «Автомобилист», выступающий в КХЛ, разорвал отношения со «Спутником», который был фарм-клубом екатеринбургской команды. «Для создания полноценной вертикали нам необходимо было получить фарм-команду в ВХЛ, которая выполняла бы не только свои собственные задачи, но и думала о тех потребностях, которые стоят перед «Автомобилистом», – прокомментировал решение директор «шоферов» Максим Рябков, отметив, что новым поставщиком игроков для клуба будет ХК «Горняк» (также выступает в КХЛ).

После перестал наполняться официальный сайт «Спутника», а в группе «ВКонтакте» с начала мая с пугающей периодичностью стали появляться трансферные новости. В тюменский «Рубин» ушли Виталий Желяков, Рафаэль Шакуров, Ильдар Валеев и Егор Кунгурцев, Артем Чистяков – в орский «Южный Урал», Вадим Кравченко – в усть-каменогорское «Торпедо», Дмитрий Громов – в пензенский «Дизель», Денис Перевозчиков – в «Ижсталь», Иван Иванов и Егор Рожков «Рязань». Покинули клуб и представители тренерского штаба. Под каждой новостью об очередном переходе болельщики пишут слова благодарности команде и уже, кажется, почти не сомневаются в том, что в новом сезоне ВХЛ «Спутник» не появится. «Очень больно читать такие новости о любимых игроках, что ребята уходят, каждый день не по разу заходишь в группу, и так страшно увидеть, кто следующий», – пишет болельщица Анюта Чистякова.

В пресс-службе «Спутника» ситуацию официально не комментируют, а в частных беседах говорят, что пока и сами вынуждены строить догадки о том, что будет с командой в новом сезоне.

В пресс-службе ВХЛ NDNews.ru рассказали, что пока информации о том, что «Спутник» не будет заявляться на новый сезон, нет. Хотя подтверждения от клуба, равно как и финансовых гарантий, в лиге еще не получили. «Дело в том, что у нас дедлайн обозначен 1 июня – до этого момента клубы должны предоставить документы. Пока нам пришли данные только от трех клубов из всех. Так что неделя еще есть. Но информации о неучастии «Спутника» нам не поступало», – пояснил агентству пресс-секретарь ВХЛ Сергей Можаев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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