Тагильский хоккей. Что будет со «Спутником» после ухода Жарича? (ФОТО)

Публикации за 03.03.17

В связи с кадровыми перестановками в руководстве Уралвагонзавода интересна судьба нижнетагильских проектов, которые связаны с конкретными персоналиями. Например, что будет с хоккейным клубом «Спутник», которому последние годы покровительствовал замгендиректора корпорации Алексей Жарич?

Накануне было названо имя нового руководителя УВЗ – на посту генерального директора Олега Сиенко сменил Александр Потапов. Известно, что вместе с шефом корпорацию покинет и Алексей Жарич.

Помимо прочего, с 2013 года он возглавляет попечительский совет ХК «Спутник». Команда выступает в Высшей хоккейной лиге с сезона 2010/11, причем лучший свой результат показала в сезоне 2012/13 – тогда «бобры» вышли в плей-офф с шестого места и смогли добраться до ¼ финала. После был провальный сезон – команда заняла 24 место по итогам регулярки.

Но сейчас «Спутник» смог найти свою игру и вышел в плей-офф нынешнего сезона с четвертого места в турнирной таблице. В настоящее время «бобры» довольно успешно борются с «Ермаком» за попадание в четвертьфинал Кубка Братины (счет в серии 3:1 в пользу тагильчан).

«Я доволен как слон, мы справились с проектом. Да, впереди плей-офф, и фортуна еще может отвернуться от нас. Но история клуба уже переписана», – писал после выхода «Спутника» в плей-офф нынешнего сезона Алексей Жарич.

Причем написал он о клубе, как о проекте, в прошедшем времени. Что, в общем-то, логично. После ухода из УВЗ, Жарич оставит и попечительский совет «Спутника». Но далеко не факт, что новое руководство корпорации будет столь же благосклонно к хоккейному клубу. Согласно требованиям Высшей хоккейной лиги, в которой выступают тагильчане, минимальный бюджет клуба – 100 млн рублей. Столько и давал УВЗ «бобрам», еще порядка 30-50 млн рублей в год давали другие спонсоры.

Сам Алексей Жарич в беседе с корреспондентом NDNews.ru дал понять, что пока оснований переживать за хоккей в Нижнем Тагиле нет. «Бюджет на 2017 год согласован», – напомнил он.

Впрочем, это означает только то, что деньги у «Спутника» есть лишь на половину следующего сезона – 2017/18. И не исключено, что хоккеистам придется искать новых покровителей. «В конце концов, могут быть разные возможности финансирования. Но не думаю, что с командой, которая играет с 40-х годов, что-то случится», – добавил собеседник агентства.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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