NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.03.17

Тагильский хоккей. Что будет со «Спутником» после ухода Жарича? (ФОТО)

Тагильский хоккей. Что будет со «Спутником» после ухода Жарича? (ФОТО)

В связи с кадровыми перестановками в руководстве Уралвагонзавода интересна судьба нижнетагильских проектов, которые связаны с конкретными персоналиями. Например, что будет с хоккейным клубом «Спутник», которому последние годы покровительствовал замгендиректора корпорации Алексей Жарич?

Накануне было названо имя нового руководителя УВЗ – на посту генерального директора Олега Сиенко . Известно, что вместе с шефом корпорацию покинет и Алексей Жарич.

Новый День: Тагильский хоккей. Что будет со ''Спутником'' после ухода Жарича? (ФОТО)

Помимо прочего, с 2013 года он возглавляет попечительский совет ХК «Спутник». Команда выступает в Высшей хоккейной лиге с сезона 2010/11, причем лучший свой результат показала в сезоне 2012/13 – тогда «бобры» вышли в плей-офф с шестого места и смогли добраться до ¼ финала. После был провальный сезон – команда заняла 24 место по итогам регулярки.

Но сейчас «Спутник» смог найти свою игру и вышел в плей-офф нынешнего сезона с четвертого места в турнирной таблице. В настоящее время «бобры» довольно успешно борются с «Ермаком» за попадание в четвертьфинал Кубка Братины (счет в серии 3:1 в пользу тагильчан).

Новый День: Тагильский хоккей. Что будет со ''Спутником'' после ухода Жарича? (ФОТО)

«Я доволен как слон, мы справились с проектом. Да, впереди плей-офф, и фортуна еще может отвернуться от нас. Но история клуба уже переписана», – писал после выхода «Спутника» в плей-офф нынешнего сезона Алексей Жарич.

Причем написал он о клубе, как о проекте, в прошедшем времени. Что, в общем-то, логично. После ухода из УВЗ, Жарич оставит и попечительский совет «Спутника». Но далеко не факт, что новое руководство корпорации будет столь же благосклонно к хоккейному клубу. Согласно требованиям Высшей хоккейной лиги, в которой выступают тагильчане, минимальный бюджет клуба – 100 млн рублей. Столько и давал УВЗ «бобрам», еще порядка 30-50 млн рублей в год давали другие спонсоры.

Новый День: Тагильский хоккей. Что будет со ''Спутником'' после ухода Жарича? (ФОТО)

Сам Алексей Жарич в беседе с корреспондентом NDNews.ru дал понять, что пока оснований переживать за хоккей в Нижнем Тагиле нет. «Бюджет на 2017 год согласован», – напомнил он.

Впрочем, это означает только то, что деньги у «Спутника» есть лишь на половину следующего сезона – 2017/18. И не исключено, что хоккеистам придется искать новых покровителей. «В конце концов, могут быть разные возможности финансирования. Но не думаю, что с командой, которая играет с 40-х годов, что-то случится», – добавил собеседник агентства.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

Нижний Тагил. Другие новости 03.03.17

В Нижнем Тагиле любовник убил учителя математики. / Снос хрущевок для Екатеринбурга неактуален: «Нам бы сначала бараки расселить». / Уральские литейщики приступили к отливке «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. За свой счет (ВИДЕО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter