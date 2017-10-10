На Урале губят хоккей: «Спутник» установил антирекорд лиги

Хоккейный клуб «Спутник» побил очередной антирекорд Высшей хоккейной лиги. Предыдущий, кстати, установила та же команда. Речь идет о серии поражений подряд. В настоящий момент она затянулась до 11 матчей. За сезон 2017/18 команда из Нижнего Тагила не только не одержала ни одной победы, но даже не заработала ни одного очка.

Напомним, что после триумфального для «Спутника» прошлого сезона, когда команда не только пробилась в плей-офф, но и боролась за выход в полуфинал, новое руководство генерального спонсора клуба – Уралвагонзавода – решило серьезно сократить финансирование команды. Речь даже шла о прекращении выступлений в ВХЛ, «бобры» заявились на регулярный чемпионат одними из последних, и большую часть межсезонья команду собирали по крупицам по остаточному принципу. Что, естественно, сказалось на подготовке к сезону и привело к подобному результату.

«Мы, похоже, единственный клуб, который не имеет партнера в КХЛ (ранее «Спутник» сотрудничал с «Автомобилистом», но последний решил отказаться от дружбы с тагильчанами в пользу учалинского «Горняка», – прим. ред.). Тяжело. У нас, во-первых, бюджет команды не позволяет размахнуться; во-вторых, у нас осталось только четыре человека из команды, которая в прошлом году впервые в истории заняла четвертое место в регулярке. Собрали команду только в июле, много ошибок совершили. С кем-то уже расстались. Ну и сейчас нужно тоже расставаться, но рынок такой, что нужных хоккеистов очень трудно найти. Поэтому есть что есть», – приводит слова главного тренера «Спутника» Александра Рожкова официальный сайт клуба.

Не исключено, что этот сезон может действительно оказаться последним для клуба – с такими показателями попечительский совет и генеральный спонсор (которые, по сути, и довели команду до такого состояния, за пару месяцев превратив лидера в аутсайдера) с легкой душой примут решение об эвтаназии тагильского хоккея.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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