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Публикации за 03.02.17

Нижнетагильский «Спутник» досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО)

Нижнетагильский «Спутник» досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО)

ХК «Спутник» досрочно обеспечил себе место в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги. Решающей для тагильчан стала вчерашняя победа в матче с «Барсом» в Казани – 3:1. В составе «бобров» отличились Евгений Гасников, Денис Курепанов, Рафаэль Шакуров. У казанцев счет размочил Зият Пайгин.

Новый День: Нижнетагильский ''Спутник'' досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО)

Победа над «Барсом» стала шестой подряд для «Спутника». Всего из 46 прошедших игр регулярного чемпионата тагильчане выиграли 29. Также по ходу сезона у «бобров» была победная серия из 9 матчей. На данный момент команда на четвертой строке турнирной таблицы. Впереди только лидеры сезона – «СКА-Нева» из Петербурга, «Торпедо» из Усть-Каменогорска и карагандинская «Сарыарка».

Новый День: Нижнетагильский ''Спутник'' досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО)

Теперь при любом исходе оставшихся трех матчей в «регулярке» тагильская команда примет участие в борьбе за главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги – Братину. Главный спонсор команды – корпорация УВЗ – пожелал тагильским хоккеистам не сбавлять оборотов и продолжать радовать своих болельщиков. Максимальный успех «Спутника» – шестое место в чемпионате ВХЛ 2012-2013 годов.

Новый День: Нижнетагильский ''Спутник'' досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО)

4 февраля «Спутник» сыграет на выезде с «Нефтяником» (Альметьевск), домашняя игра с «Дизелем» (Пенза) состоится 15 февраля, а затем хоккеисты отправятся в Пермь, чтобы встретиться на льду с «Молотом-Прикамье» 19 февраля.

Новый День: Нижнетагильский ''Спутник'' досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО)

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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