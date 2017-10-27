На хоккейную команду УВЗ подают в суд за долги за экипировку

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила, главным спонсором которого является корпорация «Уралвагонзавод», задолжал за экипировку 8,5 млн рублей. Компания, которая поставляла тагильским хоккеистам снаряжение, обратилась в Арбитражный суд с иском. Предварительное судебное заседание назначено на 20 ноября.

Напомним, что сложности у «Спутника» начались еще до старта текущего сезона – после смены руководства на УВЗ почти все хоккеисты и тренеры покинули клуб, причем некоторые судились с командой из-за невыплаты заработной платы. Само существование команды было под вопросом – «бобры» заявились к участию в новом сезоне Высшей хоккейной лиги одними из последних, т.к. финансирование команды было подтверждено в последний момент, но и его сократили.

Екатеринбург, служба информации

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