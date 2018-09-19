Хоккейный клуб «Спутник» банкротят из-за долгов по экипировке

Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» рискует стать банкротом. С иском о признании клуба несостоятельным в Арбитражный суд Свердловской области обратился поставщик экипировки. Иск о банкротстве хоккейного клуба был подан накануне, ООО «Уральская хоккейная компания» заявила требования на 8,8 миллионов рублей.

О претензиях кредитора РИА «Новый День» сообщало ранее – эта компания поставляла тагильским хоккеистам снаряжение, «Спутник» задолжал за экипировку. Административный иск на 8.8 миллионов рублей а «Уральская хоккейная компания» выиграла, очевидно, денег от хоккеистов компания не дождалась и решила инициировать процедуру банкротства. Добавим, в этом сезоне «Спутник» не играет – из-за отсутствия денег.

Сложности у тагильских хоккеистов начались еще до старта прошлого сезона – после смены руководства на УВЗ почти все хоккеисты и тренеры покинули клуб, причем некоторые судились с командой из-за невыплаты заработной платы. УВЗ сократило финансирование клуба.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 19.09.18

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