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Публикации за 22.03.17

«У нас пахи рвались!» – ХК «Спутник» выбыл из розыгрыша Кубка Братины

«У нас пахи рвались!» – ХК «Спутник» выбыл из розыгрыша Кубка Братины

Хоккейный клуб «Спутник» выбыл из розыгрыша Кубка Братины, уступив балашихинскому «Динамо» в пятом матче четвертьфинальной серии. Матч в Нижнем Тагиле хозяева льда проиграли «всухую» – 0:4.

Таким образом, команда повторила свой лучший результат в современной истории – ранее «Спутнику» удавалось добраться до ¼ финала только в сезоне 2012/13, когда «бобры» вышли в плей-офф с шестого места. Результатами нынешнего сезона в тренерском штабе довольны, как и в руководстве команды.

«Парни наши большие молодцы. Поставленная руководством клуба задача на команду, для команды полностью выполнена – мы в восьмерке, мы первый раунд прошли. Но реально смотреть на вещи надо. Мы подпитывались своей второй командой, глубины состава не было. У нас пахи рвались! У Дубровина даже взять, на игре. Поэтому очень большая нагрузка легла на одних и тех же людей. Я смотрю составы: там 27 человек, 28, а у нас 23, 24 – если возьмем кого-то из второй команды. Тут сложно было сделать чудо, – сказал главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов на послематчевой пресс-конференции. – Конечно, сказались и перелеты в Ангарск, очень сложной та серия была, мы сыграли семь матчей, и это сказалось. У нас команда постарше, чем у соперника, и это сказалось. Но самый главный факт, который неоспорим, – команда билась и все сделала для победы. Им за это низкий поклон и огромное спасибо».

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.03.17

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