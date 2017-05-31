УВЗ подтвердил финансирование «Спутника» на новый сезон

Публикации за 31.05.17

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила продолжит выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Главный спонсор команды – Уралвагонзавод – подтвердил финансирование клуба на новый сезон.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УВЗ, такое решение было единогласно принято на совете директоров корпорации, который состоялся накануне. «Команда мастеров хоккейного клуба «Спутник», генеральным спонсором которого выступает Уралвагонзавод, в новом сезоне будет защищать честь Нижнего Тагила и Свердловской области в Чемпионате Высшей хоккейной лиги. Команда юниоров клуба выступит в Первенстве ВХЛ, – пишет пресс-служба УВЗ. – Генеральный директор корпорации УВЗ Александр Потапов особо подчеркнул, что повышенное внимание в предстоящем сезоне будет уделяться СДЮСШОР «Спутник», юные хоккеисты которой в ближайшем будущем станут основным резервом для формирования взрослых команд клуба и продолжат славные традиции тагильской школы хоккея, воспитавшей таких прославленных спортсменов, как чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион Сергей Шепелев, чемпион СССР Владимир Зубрильчев, чемпион мира Александр Радулов и многих других».

Отметим, что сейчас клубу предстоит провести большую работу по формированию игрового состава и тренерского штаба. Как уже писал NDNews.ru, во время межсезонья «Спутник» покинули полтора десятка хоккеистов. Напомним, в тюменский «Рубин» ушли Виталий Жиляков, Рафаэль Шакуров, Ильдар Валеев и Егор Кунгурцев, Артем Чистяков – в орский «Южный Урал», Вадим Кравченко – в усть-каменогорское «Торпедо», Дмитрий Громов – в пензенский «Дизель», Денис Перевозчиков – в «Ижсталь», Иван Иванов и Егор Рожков «Рязань», а Александр Шибаев, Михаил Мокин и Евгений Дубровин – в «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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