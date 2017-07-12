Фиаско УВЗ. Посетители и журналисты обсуждают закрытие громких PR-проектов корпорации накануне «Иннопрома»

Сайт Uvzshop исчез со своего хостинга. Магазин с товарами бренда в этом году так и не появился в павильоне корпорации на «Иннопроме». По данным тагильских журналистов, «Уралвагонзавод» свернул это направление. Кроме выпуска одежды с принтами «Армата», ранее корпорация остановила выпуск журнала о новых оборонных разработках Technowars. Громкий проект «Танкопедия», которой анонсировали как крупнейший электронный музей бронетехники, не обновлялся с 2014 года. «Новый День» ранее сообщал, что «Уралвагонзаод» взял курс на «оптимизацию» всех непрофильных активов, под которую попали даже знаковые для тагильчан объекты: ДК им. Окунева и ХК Спутник. За короткий срок команду покинули два десятка спортсменов из основного состава и весь тренерский штаб, в итоге клуб заявился на новый сезон Высшей хоккейной лиги буквально в последний момент. В Доме культуры сократили несколько руководящих ставок, ликвидировав таким образом два кружка и оставив без концертмейстера народный хор.

Владелец агентства «Между строк» Егор Бычков отмечает в своем блоге Facebook: «Нет новых ярких проектов, нет интересных информационных поводов. А есть только ощущение какой-то безысходности и упадка.

Продолжением политики нового руководства предприятия по оптимизации и избавлению от непрофильных активов должна стать продажа гостиницы ParkInn. Да только кому она нужна?

За последние 5-7 лет УВЗ превращался в дорогой бренд, стал визитной карточкой российской промышленности. Завод, рабочие, город поддержали президента, и УВЗ все эти годы занимал прочное место главного в стране «завода-бренда» в информационном поле (огромная заслуга команды Алексея Жарича, конечно).

До очередных президентских выборов с этой яркой картинкой не дотянули совсем чуть-чуть. К марту от былого PR-величия не останется ничего. Это будет один из многих российских заводов, который судится по кредитам и сворачивает всё, что можно свернуть. Видимо, дела там совсем плохи, раз не смогли немного потерпеть».

Отметим, что о плохом финансовом положении УВЗ в СМИ сообщают с начала года. После перехода корпорации в ведомство «Ростеха» и смены руководства новый директор Александр Потапов откровенно заявил, что дела у завода «даже не на дне, а под водой». У предприятия огромные долги, рабочие судятся с заводом за недоплаченные сверхурочные, а накануне выяснилось, что в банке «Югра», чью работу приостановил ЦБ, находятся зарплатные проекты части коллектива.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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