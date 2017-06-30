Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

В Дзержинском районном суде стартовал процесс по иску четырех работников Уралвагонзавода к предприятию. Специалистам по приему и сдаче грузов, незаконно, по их мнению, оформляли простои, хотя они приходили на работу, – время между взвешиванием вагонов и оформлением документов начальник засчитывал как нерабочее. Соответственно, оплачивалось оно по пониженному тарифу.

Работники складского комплекса бюро вторичного сырья Уралвагонзавода получают деньги за время – суточные смены плюс премиальные за переработки. За февраль, апрель, и март четырем приемосдатчикам треть отработанных часов оплатили по пониженному тарифу. Руководство объяснило это тем, что подразделение простаивало – выезжавшие с территории цехов вагоны с металлическим ломом, которые нужно было взвесить и оформить, приходили реже. Значит, и сотрудники отдыхали. Четырех женщин смутило, что все остальное подразделение получило оклад в полном объеме. Приемосдатчицы связали понижение зарплат со своим недавним переходом в независимый профсоюз и выигранным судом о недоплаченных сверхурочных.

«Я работаю шесть лет, и за это время график работы и нагрузки вообще не изменились. Простойный листок в 2017 году стал для меня полной неожиданностью», – заявила в суде Марина Ведяпина.

Представитель УВЗ сообщила, что простоем является все время, в течение которого приемосдатчики не взвешивали выходившие с территории завода вагоны. За сутки склад обрабатывает три-четыре груза, на каждый уходит около полутора часов. Всю остальную смену, по логике юриста, работник бездельничает.

«Работодатель дает зарплату только за выполнение той функции, для которой были приняты приемосдатчики. Абсурдная ситуация – платить работнику за выполнение правил внутреннего распорядка», – заявила представитель предприятия Евгения Пятницкая.

«Скажите, а сейчас приемосдатчики взвешивают вагоны постоянно, в течение всей смены?» – уточнила у юриста судья с тем, чтобы прояснить, почему после подачи иска четырем сотрудницам складского комплекса оклады снова стали начислять в полном размере. Евгения Пятницкая затруднилась ответить, кому и как сегодня оформляются простойные листки.

Председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров, представляющий в процессе интересы рабочих, добавил, что выборочное оформление простоев членам его организации – это завуалированная дискриминация неугодных работников. «Если работа стоит по вине предприятия, и приемосдатчик не нужен, почему его не отпускают домой? Раз рабочий на месте, выполняет свой функционал, ему по Трудовому кодексу должна оплачиваться вся смена. Тем более что ни в прошлом году, ни ранее никаких простоев во время рабочего дня на Уралвагонзаводе не было». Он добавил, что только за прошлый год его профсоюз подал более 50 исков к УВЗ о нарушении прав работников. И большинство из них были удовлетворены.

В квитанции указано, что работнице насчитали за месяц 73 часа простоя

Нижний Тагил, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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