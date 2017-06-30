Пятница, 30 июня 2017, 09:47 мск

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Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

В Дзержинском районном суде стартовал процесс по иску четырех работников Уралвагонзавода к предприятию. Специалистам по приему и сдаче грузов, незаконно, по их мнению, оформляли простои, хотя они приходили на работу, – время между взвешиванием вагонов и оформлением документов начальник засчитывал как нерабочее. Соответственно, оплачивалось оно по пониженному тарифу.

Работники складского комплекса бюро вторичного сырья Уралвагонзавода получают деньги за время – суточные смены плюс премиальные за переработки. За февраль, апрель, и март четырем приемосдатчикам треть отработанных часов оплатили по пониженному тарифу. Руководство объяснило это тем, что подразделение простаивало – выезжавшие с территории цехов вагоны с металлическим ломом, которые нужно было взвесить и оформить, приходили реже. Значит, и сотрудники отдыхали. Четырех женщин смутило, что все остальное подразделение получило оклад в полном объеме. Приемосдатчицы связали понижение зарплат со своим недавним переходом в независимый профсоюз и выигранным судом о недоплаченных сверхурочных.

«Я работаю шесть лет, и за это время график работы и нагрузки вообще не изменились. Простойный листок в 2017 году стал для меня полной неожиданностью», – заявила в суде Марина Ведяпина.

Новый День: Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

Представитель УВЗ сообщила, что простоем является все время, в течение которого приемосдатчики не взвешивали выходившие с территории завода вагоны. За сутки склад обрабатывает три-четыре груза, на каждый уходит около полутора часов. Всю остальную смену, по логике юриста, работник бездельничает.

Новый День: Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

«Работодатель дает зарплату только за выполнение той функции, для которой были приняты приемосдатчики. Абсурдная ситуация – платить работнику за выполнение правил внутреннего распорядка», – заявила представитель предприятия Евгения Пятницкая.

«Скажите, а сейчас приемосдатчики взвешивают вагоны постоянно, в течение всей смены?» – уточнила у юриста судья с тем, чтобы прояснить, почему после подачи иска четырем сотрудницам складского комплекса оклады снова стали начислять в полном размере. Евгения Пятницкая затруднилась ответить, кому и как сегодня оформляются простойные листки.

Новый День: Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров, представляющий в процессе интересы рабочих, добавил, что выборочное оформление простоев членам его организации – это завуалированная дискриминация неугодных работников. «Если работа стоит по вине предприятия, и приемосдатчик не нужен, почему его не отпускают домой? Раз рабочий на месте, выполняет свой функционал, ему по Трудовому кодексу должна оплачиваться вся смена. Тем более что ни в прошлом году, ни ранее никаких простоев во время рабочего дня на Уралвагонзаводе не было». Он добавил, что только за прошлый год его профсоюз подал более 50 исков к УВЗ о нарушении прав работников. И большинство из них были удовлетворены.

Новый День: Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)
В квитанции указано, что работнице насчитали за месяц 73 часа простоя
Новый День: Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО)

Нижний Тагил, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 30.06.17

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