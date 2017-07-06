Рабочие Уралвагонзавода хотят поприветствовать Путина на Урале, перекрыв трассу

В редакцию РИА «Новый День» поступила информация от анонимного источника о том, что группа работников оборонного сектора УВЗ в эти дни решает, не перекрыть ли трассу «Екатеринбург – Тагил» в день приезда президента на Средний Урал. Источник из опасения раскрыть свою личность не стал называть подразделение, в котором зреет протест. Причиной для рискованной акции, по словам собеседника агентства, стали неравномерные выплаты зарплаты. «Военный заказ оплачивается стабильно, но редко, а мы должны получать деньги ежемесячно. Начались перебои», – рассказал мужчина.

«Новый День» решил проверить эту информацию и поговорил с другими работниками о сегодняшней ситуации на заводе. Все они заявили, что заплата выплачивается вовремя. Другое дело, что заработок у рядовых рабочих сократился, и это могло стать причиной недовольства тагильчан.

«В июне нам отменили возможность работать в выходные и сверхурочно. Раньше люди оставались после смены, и за счет того, что переработка оплачивается в двойном размере, делали существенную прибавку к основному заработку. Сейчас люди боятся рассказывать о проблемах, но 10 июля все получат так называемые расшифровки – сводку за июнь по отработанным сменам, изделиям. Тогда посмотрим», – рассказал агентству один из рабочих.

Его коллега из другого подразделения дополнил, что ситуация с урезанием оплаты переработок на УВЗ общая, как для гражданского сектора, так и для «оборонки». Руководство, по мнению рабочих, таким образом с прошлого года пытается оптимизировать затраты: «В конце прошлого года, когда выполняли большой заказ и у некоторых за переработки оклад до 100 тысяч вышел, для некоторых сдельщиков даже ввели правило – не больше 1600 рублей за смену. В итоге люди детали, сделанные сверх плана, прятали по цеху. Потом, если оборудование ломалось, или получалось в выходной выйти, доставали».

В руководстве независимого профсоюза «Солидарность», в котором состоит около тысячи рабочих Уралвагонзавода, сообщили, что о подготовке радикальной акции протеста им ничего не известно. «Надо понимать, что это отчаянный шаг, и готовиться к такому будут в обстановке секретности. Кроме того, причины для такой акции должны быть очень серьезные. С участниками обойдутся жестко», – предположили в организации.

Отметим, что сигналы о недовольстве работников Уралвагонзавода вписываются в общую картину, обрисованную в СМИ в конце прошлого года. Сообщалось, что корпорация работает в убыток и накопила большие долги, которые не мог покрыть оборонный заказ.

«На конец первого полугодия 2016 года чистый долг «Уралвагонзавода» составил 276 млрд руб. при выручке в 43,1 млрд. «Уралвагонзавод» рассчитывал привлечь госгарантии на 16 млрд руб. и получить докапитализацию из бюджета. Но ни того ни другого компания не получила», – приводят печальную статистику «Ведомости» в статье о письме Рогозина к Путину с просьбой передать завод Ростеху и сменить руководство.

Новый директор УВЗ Александр Потапов заявлял в начале этого года о планах по расширению ассортимента вагоносборочного цеха, о грядущем техническом перевооружении всего предприятия. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Нижний Тагил также говорил, что предприятию надо увеличить выпуск продукции гражданского назначения – эта стратегия позволит «Уралвагонзаводу» выйти в прибыль.

Судя по всему, старые проблемы на обновленном УВЗ еще не решены. Если рабочие, даже небольшой группой, в день визита президента в Екатеринбург решатся перекрыть трассу, их вопросы к руководству станут предметом пристального внимания крупнейших российских и зарубежных СМИ.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 06.07.17

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