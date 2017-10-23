Показуха и бардак. Рассказ мастера Уралвагонзавода об условиях,  в которых собирают танки (ВИДЕО)

61-летний мастер сварочного производства УВЗ Сергей Моисеев рассказал агентству о том, как изменились условия и отношение к работникам в стратегических цехах знаменитого завода, на сборке танков.

Неприятная правда о сборке танков на УВЗ

Сергей Моисеев варит броню на корпусах боевых машин. По словам специалиста, руководство предприятия зачастую находится в неведении о реальном выполнении заказа. Перед появлением в цехе высокого начальства руководители среднего звена «наводят глянец», даже если это чревато нарушением технологического процесса: «Политика, они так говорят. Является дядя, говорит, чтобы перед приходом начальства все блестело. И вот эта деталь должна стоять здесь, так как на ней номер 50. Завтра придет исполнительный директор и увидит «плотный» номер 50. Плотный – это значит, что есть изделия с 1 по 50 . Он посмотрит: ага, 50 изделий в цехе выполнили уже, план идет хорошо. А на этом пятидесятом половина не собрана, его просто передвинули. А директор этого не знает, ему по барабану. И эта дезинформация уходит дальше».

Изменилось и отношение к специалистам, считает ветеран-производственник, приводя примеры из собственной практики: «Приходит директор по производству, видит, сварщиков не хватает, и пригоняет их с другого цеха. Но танки-то варить – это же не кастрюли делать. И вот учишь его два-три месяца. Не факт, что научишь, сварка не всем дается. И люди страдают, потому что по нашему приказу сверхурочные начисляют при выработке сверх 100 процентов. А он не делает 100 процентов, потому что неопытный, хоть и остается после смены. А через три месяца уходит из цеха. Нет нормальной системы заменяемости специалистов».

Рассказать журналистам и представителям независимого профсоюза о проблемах на «Уралвагонзаводе» Сергея Моисеева побудила личная обида. В начале этого года из-за конфликта с руководством заслуженный сварщик вышел из профсоюза, а сейчас обжалует в суде несправедливый, по его мнению, приказ об отстранении его от работы. В декабре прошлого года комиссия по технике безопасности обнаружила у мастера нарушения на рабочем месте. По мнению Моисеева, претензии к нему были необоснованны. Мастер отказался писать объяснительную, так как сначала по регламенту должен получить предписание от начальника цеха. После акта неповиновения Моисеев был оштрафован на 25 процентов от премии и отправлен на пересдачу экзамена по технике безопасности. Конфликт затянулся на полтора месяца. Для пересдачи экзамена сварщику нужно было пройти обучение, а приглашение на обучение ему приходило, когда рабочий был на больничном. Заводской профсоюз отстаивать права Моисеева отказался. Суд в первой инстанции тагильчанин проиграл. Мастера отстранили от работы. Разрешилась ситуация, когда заводские чиновники поняли, что упрямый сварщик готов судиться до победного конца.

По указанию директора по персоналу Моисеев прошел обучение, сдал экзамен, и вернулся на участок. Он не считает разрешение конфликта благополучным: «То, что натворили руководители, состряпав бумажки, подтверждающие мою вину, – это беззаконие. На «Уралвагонзаводе» действует не ТК РФ, а собственный трудовой кодекс. Я хочу отмены приказа об отстранении. И, честно говоря, 70 тысяч, которые я недополучил за те полтора месяца, что был отстранен, тоже будут не лишними».

Напомним, УВЗ в последний год упоминается в основном в связи с финансовыми и кадровыми скандалами. РИА «Новый День» уже писал о незаконно удержанных сверхурочных деньгах за простои по вине предприятия, о восстановлении через суд незаконно уволенного рабочего, и о том, как мастера-сдельщики прячут готовые детали в цехах из-за лимитов на переработку.

Кроме того, агентству стало известно, что после единичных скандалов реальностью для знаменитого предприятия, получившего особое внимание президента Путина, могут стать массовые выступления рабочих. В частности, скандал назревает в коллективах, обслуживающих конвейер вагонной сборки. По данным от источников на заводе, рабочие четырех цехов обсуждают возможность начать массовые акции протеста в связи с пересмотром расценок и, как следствие, уменьшением заработной платы у рядовых работников почти в два раза. Новости о возмущении среди заводчан перекликаются с заявлениями представителей металлургической отрасли о срыве «Уралвагонзаводорм» плана по поставке вагонов.

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