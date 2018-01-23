Недовольство растет: десятки рабочих УВЗ выступили против завода в суде – снижение зарплат требуют признать незаконным (ВИДЕО)

Дзержинский районный суд приступил к рассмотрению иска от 25 рабочих цеха №563. Обрубщикам и сварщикам уменьшили расценки за обработку деталей, в результате зарплаты рабочих, по их словам, сократились почти наполовину. Тагильчане требуют пересчитать их оклады по прежним тарифам, и моральную компенсацию.

Судебный процесс стартовал

Напомним, с 1 октября 2017 года на одном из участков, который занимается обработкой боковых рам для вагонов, снижены тарифы за одну сделанную деталь. Руководство пояснило свои действия тем, что после модернизации на литейном производстве качество рам улучшилось, Следовательно, по логике начальства, обрубщики, вырубающие вручную отбойными молотками заусенцы, и другие изъяны, работают меньше.

Представители рабочего коллектива НПК УВЗ в свою очередь, требуют провести расследование в отношении деятельности бывшего гендиректора предприятия Олега Сиенко, который руководил заводом в период с 2009 по 2017 годы. По итогам расследования оценку деятельности Сиенко должен дать суд, уверены на предприятии. Именно его «модернизация» за 10 миллиардов рублей вызывает недоумение у обрубщиков и сварщиков. По их мнению, ничего сделано на заводе не было.

Как сообщают источники «РИА Новый День», стартовавший процесс – знаковый для Уралвагонзавода. Недовольство в рабочей среде растет. Как уже сообщало агентство, почти 200 сотрудников уральского завода – гиганта намерены обратиться к президенту с жалобой на сокращение зарплаты. Кроме того, некоторым специалистам в течение прошлого года урезали премии за переработку, а они тоже составляют существенную часть общего заработка. Если процесс завершится положительно для рабочих, коллективные иски к руководству УВЗ могут стать обыденной практикой на предприятии.

Нижний Тагил, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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