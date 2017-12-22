Уралвагонзавод не может продать пять тысяч вагонов из-за американских санкций

«Первая грузовая компания» не может приобрести 5 тыс. вагонов производства УВЗ из-за боязни попасть под санкции.

Как сообщает агентство РИА «Новости» крупнейший российский железнодорожный оператор готов приобрести у российского же УВЗ до 5 тыс. вагонов в будущем году, но не может этого сделать из-за международных ограничений. ПГК (выделилась из РЖД, входит в холдинг UCL) устами своего гендиректора сообщает, что не может приобрести вагоны из-за международных ограничений. По словам гендиректора ПГК Олега Букина, конкурент УВЗ «Тихвинский вагоностроительный завод» либо не продает вагоны, либо называет неприемлемые цены.

ПГК, являясь крупнейшим российским оператором железнодорожных перевозок, входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы, 99,99% акций компании принадлежат голландской ЮСиЛ Рэил Б.В. (UCL Rail B.V.), бенефициарным владельцем которой является предприниматель Владимир Лисин, ежегодно занимающий места в первой десятке списка 200 богатейших бизнесменов России. А значит, компания вынуждена следовать «санкционным рекомендациям».

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 г. подписал принятый конгрессом законопроект «О противодействии противникам Америки через санкции» против России, Ирана и КНДР. Госдепартамент США в октябре опубликовал список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций. В том числе в перечень вошел УВЗ. До публикации списка ПГК в прошлом году купила у УВЗ 7 тыс. инновационных и 200 крытых вагонов.

Представители Уралвагонзавода, впрочем, заявили, что для них отсутствие контракта с ПГК «не критично» – отмечает РИА «Новости».

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 22.12.17

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