Сергей Чемезов: УВЗ погряз в долгах из-за нерентабельности своей продукции

Тяжелая ситуация на Уралвагонзаводе связана с нерентабельностью его продукции, прежде всего – железнодорожных вагонов. Выправить положение можно попытаться, если продать дочернюю компанию «УВЗ-логистик». В любом случае, чтобы вытащить завод из финансовой ямы, потребуется как минимум несколько лет.

Об этом заявил в интервью изданию «Коммерсантъ» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, фактически акции УВЗ перейдут к Ростеху только в начале 2018 года, но госкорпорация уже серьезно работает с этим активом. «Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной. Процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала. На тот период вагоны практически не продавались, так как не было законодательно закреплено ограничение срока их службы. Железнодорожные перевозчики сами принимали решение об окончании срока эксплуатации, и могли использовать их до тех пор, пока вагоны совсем не развалятся и колеса не отлетят. Сейчас сроки их службы ограничены. Мы планируем продать компанию «УВЗ-логистик», она сегодня владеет 27 тыс. вагонов. Там основной долг около 28 млрд руб. плюс около 90 млрд руб. поручительств. В результате продажи значительно снизим кредитную нагрузку», – рассказал глава Ростеха.

Топ-менеджер также добавил, что о создании бронетанкового холдинга речи пока не идет. Это связано с тем, что и «Уралвагонзавод», и «Курганмашзавод» сейчас погрязли в долгах. «Если они объединятся, то могут и утонуть – и вытащить их из ямы будет уже очень сложно», – резюмировал Чемезов.Как уже сообщал «Новый День», недавно рабочие УВЗ потребовали привлечь к ответственности бывшего гендиректора завода – Олега Сиенко, полномочия которого были прекращены в марте этого года госкорпорацией «Ростех». За годы руководства Сиенко УВЗ накопил долги в объеме более 276 миллиардов рублей. В связи с отсутствием спроса на основную продукцию гражданского дивизиона предприятия – вагоны, на заводе создали компанию «УВЗ-логистик», которая, за неимением других интересантов, и выступала в качестве основного покупателя вагонов. То есть УВЗ, для того чтобы не останавливать вагонное производство, фактически сам покупал у себя вагоны. Стоит при этом отметить, что все последние годы руководство УВЗ получало из федерального бюджета десятки миллиардов рублей на модернизацию производства, реализацию госпрограмм и т.п. В сумме бюджетные вливания в Уралвагонзавод и гарантированные госзаказы достигают сопоставимой с долгами суммы примерно в 300 миллиардов рублей. Однако финансовая ситуация на предприятии только ухудшалась, выросла и задолженность по зарплате.

Москва, Нижний Тагил, служба информации

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 27.12.17

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