Рабочие УВЗ требуют судить «московского бизнесмена» Олега Сиенко. За 300 миллиардов долгов кто-то должен ответить

Представители рабочего коллектива нижнетагильской научно-производственной корпорации Уралвагонзавод (НПК УВЗ) требуют провести расследование в отношении деятельности бывшего гендиректора предприятия Олега Сиенко, который руководил заводом в период с 2009 по 2017 годы. По итогам расследования оценку деятельности Сиенко должен дать суд, уверены на предприятии.

Напомним, что в марте этого года госкорпорация Ростех, в структуру которой входит УВЗ, прекратила полномочия Олега Сиенко на посту гендиректора предприятия. В руководстве Ростеха при этом выразили надежду на то, новый глава Уралвагонзавода (бывший замглавы Минпромторга Александр Потапов) уделит «самое пристальное внимание» гражданскому дивизиону УВЗ, который на протяжении нескольких лет генерировал долги. И «уделять внимание» действительно есть чему – за годы руководства Олега Сиенко долги завода сформировались в объеме более 276 миллиардов рублей.

В связи с отсутствием спроса на продукцию гражданского дивизиона предприятия – вагоны, на заводе, которым руководил Олег Сиенко, создали компанию «УВЗ-логистик», которая за неимением других интересантов, и выступала в качестве основного покупателя вагонов. То есть УВЗ, для того чтобы не останавливать вагонное производство, сам производил вагоны и сам их у себя и покупал. В итоге долги перед различными кредиторами завода приблизились к сумме в 300 миллиардов рублей.

Один только «Альфа-банк» потребовал с предприятия свыше 7 миллиардов рублей. Кроме всего прочего, «Альфа» предъявляла претензии к «дочке» УВЗ – ООО «ЧТЗ-Уралтрак». В ноябре 2016 года, устав ждать своих денег, банкиры начали процедуру банкротства.

Среди разгневанных кредиторов оказались ОАО «Уральская сталь», входящее в группу «Металлоинвест» (дело №А47-10730/2014), и ОАО «Ижсталь» (дело №А60-43005/2014). В суды также поступили иски от компаний-перевозчиков – «Первой грузовой компании» (дело №А60-32244/2014), ХК «Новотранс» (дело №А40-161834/2014) и ряда других. А компания, «Торговый дом Токем» хочет признать банкротом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», которое должно относительно небольшую сумму (менее 2 миллионов рублей), но не может отдать и ее.

Стоит при этом отметить, что все последние годы руководство УВЗ получало из федерального бюджета десятки миллиардов рублей на модернизацию производства, реализацию госпрограмм и т.п. В сумме бюджетные вливания в Уралвагонзавод и гарантированные госзаказы достигают сопоставимой с долгами суммы примерно в 300 миллиардов рублей. Однако, финансовая ситуация на предприятии только ухудшалась, росла и задолженность по зарплате. Причем, на всех предприятиях Сиенко. Дошло до того, что более 250 работников ООО «ЧТЗ-Уралтрак» вышли на акцию протеста против собственного руководства.

Ситуация на заводе. Тагил

На протестные акции регулярно выходили и нижнетагильские рабочие. И на фоне рабочих митингов особенно любопытно было видеть информацию СМИ о масштабных праздниках, которые Сиенко устраивал за рубежом и в Москве. Так, летом 2011 года он отдыхал на Лазурном берегу. На совместной вечеринке, устроенной Сиенко с «ВТБ-лизинг» в «Гранд Отеле Кап Ферра», выступали C.C.Catch, Modern Talking, а взор утомленных топ-менеджеров радовала стриптизом Дита фон Тиз (цена номера от 25 000 USD). Гости заказывали любые блюда из меню без всяких ограничений. В 2016 на свой 50-летний юбилей Олег Сиенко также устроил праздник с участием звездных гостей, правда, на этот раз отдыхали в российской столице. По некоторым данным праздник обошелся минимум в 10 миллионов рублей.

По итогам юбилея, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров попросил лаву Счетной палаты Татьяну Голикову проверить деятельность главы УВЗ, который в экономически тяжелое для государства время организует «пир во время чумы». «Прошу Вас проверить деятельность Сиенко, поскольку он руководит предприятием, собственником которого является государство, и подобные празднования главы госпредприятия во время глубокого кризиса, в котором находится российская экономика, выглядят «пиром во время чумы», – написал Федоров в обращении,

Результаты проверки, если она вообще проводилась, до сих пор неизвестны, да и сама праздничная история не получила внятного продолжения. По некоторым данным, к тому, чтобы негатив в отношении Олега Сиенко, практически исчез из повестки, возможно, приложил руку известный политолог Алексей Жарич, которые в то время занимал пост заместителя генерального директора УВЗ и отвечал на предприятии за связи с общественностью. По информации СМИ, на зачистку информационного поля, Олегу Сиенко пришлось потратить значительно больше чем на свой юбилей – около 2 миллионов долларов США.

Вместе с тем зачистка зачисткой, но 300 миллиардов долгов ластиком не сотрешь, так что через год Олег Сиенко был смещен с должности главы Уралвагонзавода. Примерно в то же время УВЗ покинул и Алексей Жарич, который сейчас трудится на еще более ответственном посту – начальника департамента информационной политики управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Сам же Олег Сиенко с тех пор, похоже, так и не трудоустроился – в середине лета этого года прошла информация о его возможном назначении советником президента России по военно-техническому сотрудничеству. Однако, что-то там не сложилось, и второй раз в поле зрения СМИ Сиенко попал совсем недавно – в середине ноября, когда в Крыму проходило открытие памятника Александру III. Как выяснилось – одним из спонсоров, профинансировавших создание монумента, был «московский бизнесмен» Олег Сиенко.

Больше в информационную повестку за последнее время экс-глава УВЗ не попадал. Нижнетагильские рабочие, впрочем, собираются эту ситуацию исправить. Как сообщили агентству представители профсоюза предприятия, они намерены обратиться в федеральный центр с требованием провести расследование деятельности Сиенко на посту главы Уралвагонзавода. «Завод за годы руководства Сиенко собрал какие-то невероятные долги, еще и государство давал огромные деньги на ту же модернизацию. Модернизации нет, денег нет, Сиенко нет, а долги есть. Мы до сих пор не можем выбраться из ситуации, в которую нас вогнал Сиенко. Необходимо расследовать его деятельность и в случае наличия необходимых оснований – судить. Надо же нести хоть какую-то ответственность, за 300 миллиардов долгов кто-то должен ответить», – заявили в профсоюзе.

Так что, вполне вероятно, что история талантливого топ-менеджера, ценителя императорских способностей Александра III, да и просто московского бизнесмена – Олега Сиенко получит любопытное уголовно-правовое продолжение.

Екатеринбург – Москва, служба информации

Екатеринбург – Москва. Другие новости 01.12.17

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