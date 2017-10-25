За день против Уралвагонзавода в арбитраж подано сразу пять исков – один из них на 30 млн рублей

В отношении ОАО «УВЗ» подано за один день сразу пять исков от обслуживающих организаций общей суммой, превышающей 30 миллионов рублей.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, иски подали сразу пять организаций. Это АО «Федеральная Грузовая компания», ООО «Сантехкомплект-Тагил», ООО «Уральская техническая компания «Бастион», ООО «Карьерная техника сервис» и АО «СГ-Транс».

Наибольшую сумму намерено взыскать ООО «Уральская техническая компания «Бастион», специализирующееся на электромонтажных работах и установке пожарной сигнализации, – компания намерена взыскать 29 млн 848 тысяч рублей.

Даты судебных заседаний пока не назначены.

Екатеринбург, Октябрь, Служба информации РИА «Новый День»

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