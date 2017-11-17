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Екатеринбург

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Работники УВЗ снова готовятся судиться с корпорацией

Работники УВЗ снова готовятся судиться с корпорацией

Работники «Уралвагонзавода» готовятся к очередному суду, если руководство корпорации не выполнит их требования: в 2017 году на предприятии не была проиндексирована зарплата. Об этом заявили представители независимого профсоюза «Солидарность». Глава организации Александр Димитров уточнил, что в последний раз зарплаты пересматривались больше года назад, в сентябре 2016-го.

«Согласно статье 134 ТК РФ и пункту 5.27 коллективного договора АО «НПК «Уралвагонзавод», у работодателя есть такая обязанность, как индексация окладов и тарифных ставок сотрудников в связи с ростом инфляции. В этом году мы подождали сентября и отправили запрос гендиректору Александру Потапову. Ответ получили исчерпывающий: индексации не было. Без объяснения причин», – цитирует Димитрова портал «Между строк».

Екатеринбург, служба информации

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