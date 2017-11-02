СМИ сообщили об уголовном деле в отношении руководства УВЗ

Новый скандал грозит разразиться на Уралвагонзаводе, где, по данным СМИ, возбуждено новое уголовное дело – на сей раз в отношении руководства корпорации. Причем подробностей о нем нет, а правоохранители ссылаются на то, что материалы и детали дела относятся к государственной тайне.

Уголовное дело о причинении корпорации материального ущерба на сумму 450 млн рублей возбуждено сотрудниками отдел полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское». Об этом сообщает тагильское агентство «Между строк» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, речь идет о ст. 201 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Причем фигурантами могут стать руководители УВЗ, занимавшие должности в период с 2013 по 2016 годы.

Напомним, УВЗ в последний год упоминается в основном в связи с финансовыми и кадровыми скандалами. РИА «Новый День» уже писал о незаконно удержанных сверхурочных деньгах за простои по вине предприятия, о восстановлении через суд незаконно уволенного рабочего, и о том, как мастера-сдельщики прячут готовые детали в цехах из-за лимитов на переработку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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