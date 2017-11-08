«Уралвагонзавод» отказался от серийного производства «трамвая будущего»: нет ходовой части

Трамвай R1 от «Уралвагонзавода», который произвел фурор на выставке «Иннопром» в 2014 году, остался невостребованным проектом. Как сообщил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, инновационный транспорт не будет запущен в серийное производство.

«Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Также получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», – приводит слова Василия Бровко агентство ТАСС.

Единственное, на что пригодится R1, это использование некоторых его идей при запуске новой программы УВЗ по модернизации трамваев. Этот проект будет презентован в конце текущего или начале следующего года, добавил Бровко.

Напомним, трамвай Russia One впервые был показан на выставке «Иннопром» и мгновенно стал медиахитом на несколько месяцев. За необычный дизайн его называли «транспортом будущего», «Айфоном на колесах» и «трамваем для Бэтмена». Уральская разработка получила престижную дизайнерскую награду RedDot и самые высокие отзывы ведущих мировых промышленных дизайнеров. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман даже успел пообещать, что к 2017 году такие трамваи будут ездить по улицам Екатеринбурга. Но до запуска серийного производства дело так и не дошло.

Заявление Бровко об отказе от инновационного трамвая выглядит вполне понятным на фоне других новостей о деятельности предприятия. Месяц назад стало известно о сокращении бюджета УВЗ на предстоящий год. В первом полугодии 2017 года чистый убыток УВЗ по МФСО достиг 3 млрд 133 млн рублей, что на 39,7% больше, чем годом ранее. в этом году после смены руководства УВЗ стал участником ряда конфликтов с рабочими предприятия. Несколько работников, вступивших в независимый профсоюз, через суд добились выплаты незаконно удержанных сверхурочных.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении руководства корпорации. Причем подробностей о нем нет, а правоохранители ссылаются на то, что материалы и детали дела относятся к государственной тайне. Уголовное дело о причинении корпорации материального ущерба на сумму 450 млн рублей возбуждено сотрудниками отдел полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское». Об этом сообщило тагильское агентство «Между строк» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, речь идет о ст. 201 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Причем фигурантами могут стать руководители УВЗ, занимавшие должности в период с 2013 по 2016 годы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

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