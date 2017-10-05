Четверг, 5 октября 2017, 14:31 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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УВЗ готовится урезать бюджет на 2018 год – в этом году убытки выросли на 40 процентов

УВЗ готовится урезать бюджет на 2018 год – в этом году убытки выросли на 40 процентов

УВЗ готовится к урезанию бюджета на следующий год – уже завтра состоится заседание совета директоров, в который включен этот вопрос. Кроме того будет рассмотрен план работы с проблемными активами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет директоров УВЗ должен утвердить консолидированный бюджет интегрированной структуры на 2018 год и рассмотреть вопросы работы с проблемными активами. Согласно отчетности корпорации, в первом полугодии 2017 года чистый убыток УВЗ по МФСО достиг 3 млрд 133 млн рублей, что на 39,7% больше, чем годом ранее. Финансовые сложности корпорации неоднократно решали за счет вливания денег из госказны – за 10 лет уставный капитал вырос в четыре раза с 15 млрд до 57 млрд рублей.

Напомним, что в этом году после смены руководства УВЗ стал участником ряда конфликтов с рабочими предприятия. Независимый профсоюз Уралвагонзавода предал огласке приказ гендиректора Александра Потапова о снижении годовой премии работникам московского представительства корпорации. В июне этого года сотрудники получили выплаты в два раза ниже обычного на основании плохих показателей работы предприятия в 2016 году. При этом стало известно, что члены совета директоров УВЗ получили годовую премию в полном объеме. Это обстоятельство и послужило поводом для нового обращения рабочих в суд.

Как рассказывал NDNews.ru председатель независимого профсоюза НПС «Солидарность» Алексей Димитров, о ситуации в Москве стало известно от работника завода, который числится в ЦКУ – московском представительстве УВЗ, но проживает в Нижнем Тагиле. Согласно внутреннему положению предприятия о премировании работников, которое действует с 2014 года, по итогам работы за год рядовые рабочие дополнительно получают 1 оклад, специалисты среднего звена – 1,5 оклада, начальники цехов – 2 оклада. Так продолжалось до июня 2017 года, пока новый гендиректор Александр Потапов не внес изменения в приказ о начислении годовой премии в московском представительстве корпорации, выпущенный бывшим руководителем Олегом Сиенко.

«Росчерком пера Потапов урезал премию начальникам до нуля, а остальным сотрудникам вполовину. На том основании, что якобы в бюджете нет денег, а корпорация в 2016 году сработала плохо. Вместе с тем есть документ, который подтверждает, что совет директоров получил премию в полном объеме. С чем это связано, остается только догадываться», – ранее сообщил собеседник агентства.

Добавим, что это не единственная претензия рабочих к новому руководству корпорации. Под эгидой оптимизации расходов на заводе отменили часть ежемесячных премий и урезали оплату переработок всему коллективу. Несколько работников, вступивших в независимый профсоюз, через суд добились выплаты незаконно удержанных сверхурочных и теперь . На деле еще больше, но многие , если будут критиковать руководство УВЗ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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